В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 6 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 81

П 3 Мехле Йоаким Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 73

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 81

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 41 Гисланди Давиде

З 13 Кальдара Маттиа

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 9

З 40 Руджери Маттео

П 72 Иличич Йосип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 17

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 9

Н 7 Ламмерс Сэм