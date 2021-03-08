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1 : 0
завершен
08 марта 2021, 22:45
понедельник
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Стадион Джузеппе Меацца
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Шкриньяр Милан
ассистент Бастони Алессандро
|1:0
|54’
|Тренеру Конте Антонио
|12’
|59’
|Ромеро Кристиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Иличич Йосип
|Малиновский Руслан
|Эриксен Кристиан
|Видаль Артуро
|52’
|70’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|73’
|Миранчук Алексей
|Пессина Маттео
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|77’
|Гальярдини Роберто
|Брозович Марцело
|77’
|81’
|Пашалич Марио
|Фройлер Ремо
|81’
|Паломино Хосе Луис
|Джимсити Берат
|Д'Амброзио Данило
|Хакими Ашраф
|84’
|Дармиан Маттео
|Перишич Иван
|85’
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|5
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|17
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|7
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|0
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|0
|Предупреждения
|1
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Несмотря на отличную форму, «Аталанта» сегодня наверняка столкнется с проблемами – в обороне бергамаски далеко не безгрешны, чем легко может воспользоваться мощная атака «Интера», да и в классе у хозяев есть преимущество.
Мы считаем, что у гостей нет шансов. Прогноз – победа «Интера».
Несмотря на отличную форму, «Аталанта» сегодня наверняка столкнется с проблемами – в обороне бергамаски далеко не безгрешны, чем легко может воспользоваться мощная атака «Интера», да и в классе у хозяев есть преимущество.
Мы считаем, что у гостей нет шансов. Прогноз – победа «Интера».