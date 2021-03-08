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Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Аталанта

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    12' Тренеру Конте Антонио
     
    52' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Эриксен Кристиан (24) вышел на поле
     
    54' (1:0) Шкриньяр Милан (37) (Бастони Алессандро (95))
     
    2
    77' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    77' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    84' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
     
    85' Перишич Иван (14) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
     
    46' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    59' Ромеро Кристиан (17)
     
    70' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    73' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    2
    81' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
    81' Джимсити Берат (19) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
    Голы
    Шкриньяр Милан
    ассистент Бастони Алессандро     		1:0 54’
    Наказания
    Тренеру Конте Антонио 12’
    59’ Ромеро Кристиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Иличич Йосип Малиновский Руслан
    Эриксен Кристиан Видаль Артуро 52’
    70’ Муриэль Луис Сапата Дуван
    73’ Миранчук Алексей Пессина Маттео
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 77’
    Гальярдини Роберто Брозович Марцело 77’
    81’ Пашалич Марио Фройлер Ремо
    81’ Паломино Хосе Луис Джимсити Берат
    Д'Амброзио Данило Хакими Ашраф 84’
    Дармиан Маттео Перишич Иван 85’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 13
    		1 Удары в створ 3
    		11 Фолы 17
    		7 Угловые 7
    		2 Офсайды 0
    		44% Владение мячом 56%
    		2 Cэйвы 0
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 15:07
    Тяжелая довольно таки победа , но сейчас очки за победу важнее. Болельщиков Интера с победой.
    НОЖ
    НОЖ
    вчера в 13:07
    Главное, вышел Миранчук. Большое событие.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:11
    Судя по календарю Интера, они могут досрочными чемпионами 9 мая, до матчей с Ромой и Юве
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 10:27
    Аталанта поначалу почти второй состав поставила, к чему бы это?))
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    вчера в 09:09
    Странный отскок, похоже на договорняк.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:31
    не удалось блеснуть, совсем
    Camellot
    Camellot ответ Королевский Реал (раскрыть)
    вчера в 04:22
    Что переполняет обычного обывателя футбола, так это перенасыщенность фифы ультимейт тим.
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 01:14
    Очень увлекательно ... вышел он...и? Напишите попытался выйти.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    вчера в 00:56
    Что российским игрокам не хватает заграницей, так это раскрепощенности, брать игру на себя.
    Ну вот вышел Антон, банальные пасы назад и в бок, боязнь сыграть один в один, потерять мяч.
    Если так играть, то и дальше будет серой мышкой и уедет в локо.
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    вчера в 00:46
    Эх, Алоша(((
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 00:44
    Даже Леха не спас(
    Camellot
    Camellot
    вчера в 00:42
    Вперёд к скудо
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 00:10
    Интер теперь в любимом контратакующем режиме, а Аталанта боится слишком сильно раскрываться
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 00:06
    Конте красавец конечно)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 00:06
    Сколько ошибок уже совершил Ромеро . На сегодняшний день самое слабое звено у Аталанты .
    Bom Bom
    Bom Bom ответ Наше дело правое (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 00:02
    Я тут с 2011-го под одним акком) Как зарегался разок, так все
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 00:01
    тюююю блин(
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 марта в 23:29
    Неплохой отрезок Аталанты, жаль не дожали
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 марта в 23:08
    Пока скучно. Нужен гол, чтобы раскрыть игру
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 23:04
    Аталанта Миранчука без Миранчука...Гаспарини совсем наши ресурсы не читает...
    Ironigor
    Ironigor
    08 марта в 22:47
    Какую бы форму не набрал Интер , Аталанта тоже играет в очень симпатичный футбол. Будем смотреть красивый футбол. Болеть буду за Аталанту !!! Удачи!!! Всем добра !!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    08 марта в 22:42, ред.
    Ставлю миранчук не забьет.
    УЕСКА
    УЕСКА
    08 марта в 22:29
    Интер не проиграет и ТБ 3.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    08 марта в 21:42
    2-1
    1bear
    1bear
    08 марта в 21:42
    гости не проиграют
    Тот ещё фрукт
    Тот ещё фрукт ответ RUPRICHT (раскрыть)
    08 марта в 20:32
    А мы считаем, что у игроков Аталанты совсем другое мнение)
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    08 марта в 20:18
    «Интер» набрал великолепную форму и вырвался в лидеры, откуда уходить явно у него нет желания. Пока «нерадзурри» не имеют серьезного превосходства над конкурентами, по этой причине играть сегодня будут только на победу. Тем более, что «Аталанта» одним из потенциальных претендентов на призовые места как раз и является.

    Несмотря на отличную форму, «Аталанта» сегодня наверняка столкнется с проблемами – в обороне бергамаски далеко не безгрешны, чем легко может воспользоваться мощная атака «Интера», да и в классе у хозяев есть преимущество.

    Мы считаем, что у гостей нет шансов. Прогноз – победа «Интера».
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    08 марта в 19:22
    Поставлю на ничью
    bruno_07
    bruno_07
    08 марта в 19:10
    ТМ 3!
    witynchik
    witynchik
    08 марта в 12:17
    Аталанта не должна играть в ЛЕ, у неё замечательный, зрелищный футбол заслуживающий ЛЧ
    Интер может проиграть, ничего страшного, они и так станут чемпионом
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