РБ Лейпциг

В 1 Гулачи Петер Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 3 Анхелиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 16 Клостерманн Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 65

З 6 Конате Ибрахима Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 45

З 4 Орбан Вилли Ударов всего: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 14 Адамс Тайлер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 73

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 44 Кампль Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

Н 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 65

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 76

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 22 Мукиеле Норди Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 25

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

З 23 Хальстенберг Марцель

З 39 Хенрикс Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

П 7 Забитцер Марсель

П 27 Лаймер Конрад

Н 21 Клюйверт Джастин Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14