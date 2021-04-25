|РБ Лейпциг
|2:0
|Штутгарт
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2 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 280 - 63
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.3
Средний возраст: 24.7 - 24.1
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
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Стадион Ред Булл Арена
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Айдара Амаду
ассистент Ольмо Даниэль
|1:0
|46’
|Форсберг Эмиль
|2:0(П)
|67’
|14’
|Амада Науйру
|Конате Ибрахима
|24’
|Хенрикс Бенжамин
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Упамекано Дайотчанкуль
|Конате Ибрахима
|46’
|Форсберг Эмиль
|Нкунку Кристофер
|65’
|Мукиеле Норди
|Клостерманн Лукас
|65’
|Хенрикс Бенжамин
|Адамс Тайлер
|73’
|74’
|Каразор Атакан
|Кастро Гонсало
|74’
|Санко Мохамед
|Каладжич Саша
|Клюйверт Джастин
|Ольмо Даниэль
|76’
|88’
|Чурлинов Дарко
|Кулибали Тангуй
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|25
|Удары по воротам
|0
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|11
|Удары в створ
|0
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|19
|Фолы
|8
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|10
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|0
|Cэйвы
|9
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|2
|Предупреждения
|0
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|0
|Удаления
|1
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