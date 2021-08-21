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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
В РПЛ одно сплошное разочарование, голы так вообще вымучиваем. Хотя чему удивляться, если в атаке играют Бакаев с Ломовицким? С ними каши не сваришь. Без Промеса и Мозеса вообще беда с обострением.
Жду во втором тайме больше активности и Соболева.
Если терять очки в Туле, то сезон можно заканчивать уже, и так плетёмся в середине таблицы с отрывом от лидеров. Готовились неделю, а игра как-будто картошку ночью разгружали всю неделю.
В РПЛ одно сплошное разочарование, голы так вообще вымучиваем. Хотя чему удивляться, если в атаке играют Бакаев с Ломовицким? С ними каши не сваришь. Без Промеса и Мозеса вообще беда с обострением.
Жду во втором тайме больше активности и Соболева.
Если терять очки в Туле, то сезон можно заканчивать уже, и так плетёмся в середине таблицы с отрывом от лидеров. Готовились неделю, а игра как-будто картошку ночью разгружали всю неделю.
А вообще... очень «сырой» Спартак. Во втором круге в прошлом году пошла более-менее игра, нет меняем тренера. Приходит другой и всё с начала. Когда же это б...тво закончится? Команда — живой организм. А её постоянно под другую «девку» кладут. Что же хотят? Так же не бывает. Как сыгрываться? Как понимать друг друга на поле, когда пришедший тренер всё ломать наигранное начинает? Вот уж правы те, кто говорить, что у Федуна команда игрушка. Он что, в солдатики в детстве не наигрался? Не понимаю.
А вообще... очень «сырой» Спартак. Во втором круге в прошлом году пошла более-менее игра, нет меняем тренера. Приходит другой и всё с начала. Когда же это б...тво закончится? Команда — живой организм. А её постоянно под другую «девку» кладут. Что же хотят? Так же не бывает. Как сыгрываться? Как понимать друг друга на поле, когда пришедший тренер всё ломать наигранное начинает? Вот уж правы те, кто говорить, что у Федуна команда игрушка. Он что, в солдатики в детстве не наигрался? Не понимаю.