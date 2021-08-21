В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 98

З 6 Айртон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 98

З 14 Джикия Георгий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 98

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 98

З 92 Рассказов Николай Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 98

П 10 Бакаев Зелимхан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 88

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 98

П 33 Крал Алекс Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 60

П 17 Ломовицкий Александр Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 60

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 98

Н 9 Понсе Эсекель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 98

Запасные игроки

В 91 Марков Даниил

В 32 Ребров Артем

З 56 Гапонов Илья

З 29 Кутепов Илья

З 68 Литвинов Руслан

П 22 Игнатов Михаил

П 77 Мирзов Резиуан Ударов всего: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 18 Умяров Наиль

П 4 Хендрикс Йоррит Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 38

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 38

Пропускают