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Протокол матча Арсенал против Спартак

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Арсенал
1 : 1
завершен
21 августа 2021, 16:00
суббота
Спартак
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 5 тур
Стадион Арсенал (Тула), зрителей: 998 +22 +23, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 6.37 3.91 1.62
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    Лого Арсенал
    Лого Спартак
    Желтая карточка
     
    16' Смольников Игорь (6)
    Желтая карточка
     
    37' Марков Евгений (7)
    Желтая карточка
     
    41' Гулиев Аяз (9)
    Замена
     
    46' Марков Евгений (7) уходит с поля, Тудорие Александру (30) вышел на поле
    Желтая карточка
     
    50' Новосельцев Иван (99)
    Замена
     
    75' Гулиев Аяз (9) уходит с поля, Панченко Кирилл (8) вышел на поле
    Гол
     
    82' (1:1) Хлусевич Даниил (82)
    Замена
     
    84' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
    Желтая карточка
     
    90+2' Хлусевич Даниил (82)
     
    Желтая карточка
    32' Зобнин Роман (47)
     
    Замена
    60' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    Замена
    61' Ломовицкий Александр (17) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
     
    Желтая карточка
    75' Хендрикс Йоррит (4)
     
    Гол
    76' (0:1) Понсе Эсекель (9) (Бакаев Зелимхан (10))
     
    Желтая карточка
    86' Ларссон Джордан (11)
     
    Замена
    88' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Мирзов Резиуан (77) вышел на поле
     
    Желтая карточка
    90+7' Рассказов Николай (92)
    Голы
    76’ 0:1 Понсе Эсекель
    ассистент Бакаев Зелимхан
    Хлусевич Даниил 1:1 82’
    Наказания
    Смольников Игорь Желтая карточка 16’
    32’ Желтая карточка Зобнин Роман
    Марков Евгений Желтая карточка 37’
    Гулиев Аяз Желтая карточка 41’
    Новосельцев Иван Желтая карточка 50’
    75’ Желтая карточка Хендрикс Йоррит
    86’ Желтая карточка Ларссон Джордан
    Хлусевич Даниил Желтая карточка 90+2’
    90+7’ Желтая карточка Рассказов Николай
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тудорие Александру Марков Евгений 46’
    60’ Хендрикс Йоррит Крал Алекс
    61’ Соболев Александр Ломовицкий Александр
    Панченко Кирилл Гулиев Аяз 75’
    Кангва Кингс Чаушич Горан 84’
    88’ Мирзов Резиуан Бакаев Зелимхан
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 21
    		4 Удары в створ 7
    		14 Фолы 17
    		3 Угловые 8
    		5 Офсайды 0
    		41% Владение мячом 59%
    		6 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    22 августа 2021 в 09:28
    Это же просто п***ц, а не игра Спартака. Они будто не хотят играть.
    Геннадьич
    Геннадьич ответ makkie (раскрыть)
    22 августа 2021 в 08:14
    картошку ,может,и не разгружали,если прав Генич,их загнали на тренировках с бегом,то многое становится понятно.
    протон
    протон
    22 августа 2021 в 00:12, ред.
    Кавазашвили как то сказал что Руя могут снять в любой момент от тренерской деятельности, мне казалось что он как тренер покажет качсественный футбол, возможно нужно время, но спорт сейчас таков что все хотят увидеть результаты быстро ...
    протон
    протон
    21 августа 2021 в 23:42
    Техническая оснащенность,быстрота мышления и др . футбольные качества почти у всех футболистов Спартака почти нулевая.Сейчас в Спартаке нет футболистов высокого класса,те кто восхищался Ларссоном,Понсе,Кралом,Зобниным...могут убедиться ,что при бойцовской интенсивной игре даже в РПЛ(не говоря о ЛЧ,ЛЕ) они никакие,играют с массой ошибок,а еще есть Хендрикс,Ломовицкий,Мирзов спотыкающиеся о мяч.Очень трудно строить комбинационную команду с таким подбором.Руй требует много двигаться,быстрее принимать решения,а команда привыкла играть в нудный футбол Тедеско.Сейчас из за интенсивных тренировок многие взвыли т.к. сказывается их не умение играть в интенсивный качественный футбол.Из за этого все наши команды ничего не могут показать в еврокубках.
    blitz
    blitz
    21 августа 2021 в 22:09
    Это еще 100% пенальти не назначили в ворота Максименко.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Рязань 062 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 августа 2021 в 21:41
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      21 августа 2021 в 21:13
      смех да и только играют в не понятно что ,,понять не возможно или витория настроить не могет команду такой нудный футбол это нечто, максимум 7 место
      VIC2
      VIC2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      21 августа 2021 в 20:58
      Не надо шутить так жестоко!
      VIC2
      VIC2
      21 августа 2021 в 20:41, ред.
      С такой игрой это законное место "Спартака" в таблице!
      Очень жаль, но Витория "Спартак" не поднимет —
      мало "Р" в фамилии — нужен Каррера + Зарема = "Спартак" -чемпион
      Чист
      Чист
      21 августа 2021 в 20:32, ред.
      Вернее будет -Спартак ушёл от поражения блогодаря штанги
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      21 августа 2021 в 20:23
      Это ужас! Еле играли ,что происходит,мы так будем на 12-13 месте стоять, когда ж это б......закончится? Да сделайте что нибудь уже
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      21 августа 2021 в 20:18
      Да,мужики,так играть нельзя,каждый из вас должен это понимать и осознавать...а,за такую игру вам просто должно быть стыдно.Очень понравился Гулиев,бывший спартаковец,был заряжен,активен,много двигался,создавал моменты.Не понимаю гл.тренера,как можно выпускать на замену Мирзова,когда надо усиливать давление и добиваться положительного результата? Как его вообще можно ддержать в Спартаке?
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      21 августа 2021 в 20:14
      все смешалось в нашем королевстве, Спартак упускает победу, Зенит не смог УФУ обыграть
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      21 августа 2021 в 19:52
      Спартак не был бы Спартаком, если забив, тут же не пропустил бы. Безвольный коллектив, где каждый сам по себе и каждый сам за себя... Не будет лёгких матчей, ни разу. Прекрасно знают, что все выходят против Спартака, как на последний бой и все равно транжирят моменты, как будто, если не сейчас, то потом забьют. А, когда не забивают, проходит время, начинается мандраж и вся подготовка к матчу к коту под хвост.
      Aris
      Aris
      21 августа 2021 в 19:45
        EAGinLE
        EAGinLE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        21 августа 2021 в 19:33
        Офигительная самоирония ......:)
        EAGinLE
        EAGinLE
        21 августа 2021 в 19:30
        Одно скажу . Или был пенальти или небыло нарушения вообще . Всё происхдило в штрафной ..... Москалев нашел таки некую "золотую" середину .....:)
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        21 августа 2021 в 19:28
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:27
          А вдруг Брюгге нас недооценит)
          Ген Геныч
          Ген Геныч
          21 августа 2021 в 19:24
          Я сейчас глянул видеообзор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))О какой тут упущенной победе может идти речь?!!!!!!!!!!!!!!!!!По игру счет должен быть 5-2 в пользу Арсенала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мда-стыд и срам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          112910415
          112910415
          21 августа 2021 в 19:23
          Во что Спартак играет?!
          Пирамида
          Пирамида
          21 августа 2021 в 19:21
          Я так рад, что Спартак не смог выиграть. Привет с Ташкента!
          протон
          протон
          21 августа 2021 в 19:20
          Игроки Спартака, вам не стыдно за такую игру зп получать? на 100 летие ещё
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Димон Булыкин (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:18
          Нельзя....
          На Брюгге у Зенита неизлечимая аллергия...с Динамо К разводят по жребию....
          Но есть надежда что Шериф окажется в корзине....
          Но после того что Шериф устроил с Динамо Загреб - ещё не известно что лучше...Вольфсбург или Шериф...))))
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:15
          Вольфсбург, Бешикташ... а можно шары команд послабее из 4й корзины нагреть?)
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          21 августа 2021 в 19:14
          За то в товарищеском Пари Матч ТВ всех обыгрывали))))) Федуну утешительный трофей на юбилей 100 лет>))))))))))))Ч
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:11, ред.
          Ну вот...видите...и настроение у вас после упущенной победы вроде наладилось....)))
          Зенит он такой...позитивный...
          Немного Уфу правда в данный момент расстраивает....к перерыву...но это так и задумано...
          RamonCSKA
          RamonCSKA
          21 августа 2021 в 19:11
          Хлусевич конечно возил рассказова и ко как детей, ещё был бы более артистичен , то и пенальти бы было
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:07, ред.
          Первое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
          21 августа 2021 в 19:06, ред.
          Зенит займёт 2-е..
          в группе:
          Бавария
          Барселона
          Зенит
          Милан
          ))
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