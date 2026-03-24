Стали известны зарплаты всех тренеров РПЛ

Стали известны зарплаты всех тренеров чемпионата России. Рейтинг опубликовал известный инсайдер Иван Карпов.
1. Сергей Семак («Зенит») — 285 млн рублей в год
2. Хуан Карседо («Спартак») — 189,9 млн
3. Фабио Челестини (ЦСКА) — 161,4 млн
4. Станислав Черчесов («Ахмат») — 123,6 млн
5. Мурад Мусаев («Краснодар») — 85,5 млн
6. Алексей Шпилевский («Пари НН») — 68,4 млн
7. Михаил Галактионов («Локомотив») — 60 млн
8. Андрей Талалаев («Балтика») — 48 млн
9. Игорь Осинькин («Сочи») — 42 млн
10. Джонатан Альба («Ростов») — 39,8 млн
11. Ролан Гусев («Динамо») — 30 млн
12. Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4 млн
13. Франк Артига («Рубин») — 21,8 млн
14. Заур Тедеев («Акрон») — 18 млн
15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — 18 млн
16. Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) — 13,8 млн
дотянем...=))
