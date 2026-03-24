Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Стали известны зарплаты всех тренеров РПЛ

сегодня, 20:27

Стали известны зарплаты всех тренеров чемпионата России. Рейтинг опубликовал известный инсайдер Иван Карпов.

1. Сергей Семак («Зенит») — 285 млн рублей в год

2. Хуан Карседо («Спартак») — 189,9 млн

3. Фабио Челестини (ЦСКА) — 161,4 млн

4. Станислав Черчесов («Ахмат») — 123,6 млн

5. Мурад Мусаев («Краснодар») — 85,5 млн

6. Алексей Шпилевский («Пари НН») — 68,4 млн

7. Михаил Галактионов («Локомотив») — 60 млн

8. Андрей Талалаев («Балтика») — 48 млн

9. Игорь Осинькин («Сочи») — 42 млн

10. Джонатан Альба («Ростов») — 39,8 млн

11. Ролан Гусев («Динамо») — 30 млн

12. Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4 млн

13. Франк Артига («Рубин») — 21,8 млн

14. Заур Тедеев («Акрон») — 18 млн

15. Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — 18 млн

16. Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) — 13,8 млн

Все новости
Официально«Ривер Плейт» получит до 100 млн долларов на улучшение инфраструктуры
21 марта
Два консорциума из США претендуют на покупку «Кремонезе»
21 марта
В США опасаются за безопасность ЧМ на фоне задержки финансирования
21 марта
Transfermarkt повысил стоимость Захаряна
16 марта
«Урал» приостановил выплаты футболисту, подозреваемому в убийстве
16 марта
«Балтика» получит премиальные, если попадет в пятерку лучших клубов РПЛ
15 марта
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:26
...Карпов ладно, а вот Карпин how much ?! Мне Алиса по секрету сказала 1,8 млн....(скромно)....!
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:24, ред.
"Пошарить" в кошельках "народного достояния" - святое дело для российского человека)...
112910415
сегодня в 21:20
половину надо срочно пересмотреть !
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:20
...и тут Я пошарил по своим, до пенсии 10 дней, осталось тысяч пять,
дотянем...=))
lotsman
lotsman
сегодня в 21:18
Карп выдал тему для любителей пошарить в чужих кошельках.))
Futurista
Futurista
сегодня в 21:15
Зачем Семаку столько денег?)...он же мясо не ест и водку не пьёт...столько травы съесть невозможно)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:12, ред.
Не поверю, чтобы Галицкий, Мусаеву тренеру чемпионов платил так мало. Это фейк. Зато у Семака почти 1 млн в день!!!!
particular
particular
сегодня в 20:47
Карп тему заинсайдил, - теперь будет повод для обсуждения соответствия выделенных ресурсов и выданных результатов...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:28
А чего так Вадика обделили, непорядок...)))
