Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

По информации испанских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить свой бывший клуб - «Барселону», из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сообщается, что адвокаты игрока посоветовали бразильцу так поступить, так как каталонский клуб по-прежнему не выплатил причитавшиеся Неймару 26 млн евро в виде бонуса за продление контракта с «блаугранас».

Напомним, что новый контракт не помешал нападающему перебраться минувшим летом в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

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