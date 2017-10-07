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Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

сегодня, 14:02

По информации испанских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар обратился в УЕФА с просьбой исключить свой бывший клуб - «Барселону», из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сообщается, что адвокаты игрока посоветовали бразильцу так поступить, так как каталонский клуб по-прежнему не выплатил причитавшиеся Неймару 26 млн евро в виде бонуса за продление контракта с «блаугранас».

Напомним, что новый контракт не помешал нападающему перебраться минувшим летом в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

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Все комментарии
Ислом Хамраев
сегодня в 14:42
А этому петуху , плохо повлиял удачный старт барсы в сезоне , ведь он там не участвует в победной серии барсы ....
Посмотрим как он исключительно барсу , кто он такой и что позволяет себе , президент фифа чтоб каталонскую машину исключать
liverpoоl2014
сегодня в 14:38
    Остапчук 67
    сегодня в 14:38
    За 26 млн Неймар имеет право бороться.
    Тем более, что "Барселона" всего лишь эпизод в его жизни.
    Кстати, именно его бывший клуб начал эту мерзкую возню.
    Tommy Lee ответил жменя семечек
    сегодня в 14:35
    жменя семечек:
    в барселоне все бонусы уходят на пропитание бедного месси!! разве неймар об этом не знал?
    Поэтому Месси и не играет нормально за сборную, так как там не платят.
    MaX10
    сегодня в 14:34
    Неймар круче барсы
    Неймар000
    сегодня в 14:30
    Заметьте Неймар не единственный кто плохо отзывается о барселоне. Дани Алвешь , Роналдо и другие бразилы говорят что это очень мерзкий клуб
    жменя семечек ответил вoлгoдoн
    сегодня в 14:29
    вoлгoдoн:
    Жменя,интересно сколько тебе лет?
    давай адрес, приеду увидишь
    Неймар000
    сегодня в 14:28
    Все кто пишет тут гадости про Неймара , хочу вам всем сказать , что Барса первая начала , они вели себя как крысы и хотели подать в суд на Нея , это все го то сладкая месть.
    вoлгoдoн ответил жменя семечек
    сегодня в 14:27
    жменя семечек:
    в барселоне все бонусы уходят на пропитание бедного месси!! разве неймар об этом не знал?
    Жменя,интересно сколько тебе лет?
    самуил кац - aбрамян ответил Leha-ha50
    сегодня в 14:25
    Leha-ha50:
    Какое же Неймар .....ну это самое, ну которое не тонет!!!
    Ровно такое-же , что и руководство Барселоны ! Не больше и не меньше !
    Великий Государь ответил жменя семечек
    сегодня в 14:25
    жменя семечек:
    в барселоне все бонусы уходят на пропитание бедного месси!! разве неймар об этом не знал?
    Я так понял, что Месси научил Неймара всему)
    Leha-ha50
    сегодня в 14:24
    Какое же Неймар .....ну это самое, ну которое не тонет!!!
    Kuprin ответил Неймар000
    сегодня в 14:23
    Неймар000:
    Нафиг было злить Неймара. Надеюсь барсу накажут и ей будет это уроком
    Какой страшный Ней ) ахаха
    жменя семечек
    сегодня в 14:20
    в барселоне все бонусы уходят на пропитание бедного месси!! разве неймар об этом не знал?
    Maeak
    сегодня в 14:18
    Деньги - зло. Не уж то это закат великой Барселоны. Что же будет? Настоящие испанские страсти.
    Великий Государь
    сегодня в 14:17
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 14:15
      Вот баклан.
      Великий Государь
      сегодня в 14:14
      У Неймара поехала крыша. Не интересуюсь тем, что происходит внутри Барселоны, но как уже писали, там обоюдное нарушение условий контракта. Осталось только выяснить, что произошло раньше, типа курица или яицо? Аха-ха)
      Неймар000
      сегодня в 14:14
      Нафиг было злить Неймара. Надеюсь барсу накажут и ей будет это уроком
      Газпром рулит
      сегодня в 14:14
      надо и барсу и псж лишить очков и вон из ЛЧ..
      помните франция конкурент России в рейтинге!!!
      вoлгoдoн
      сегодня в 14:13
      донецкий вася самолично
      Barcelona_Rostov
      сегодня в 14:13
      сам же нарушил условия договора)
      Donetsk_the_BEST ответил Cektor
      сегодня в 14:11
      Cektor:
      26 млн евро ..... для Неёмара это как для среднестатистического жителя России наверно 500 рублей ... Жадность фраера погубит ..
      Вот вот, Барса зажала несчастные 26 млн евро, жадность фраера погубит...
      Cektor
      сегодня в 14:10
      26 млн евро ..... для Неёмара это как для среднестатистического жителя России наверно 500 рублей ... Жадность фраера погубит ..
      vastudio
      сегодня в 14:08
      Вот пригрели гадюку)))
      susanin ultrazenith
      сегодня в 14:08
      Ну ты нахал!
      Y.N.W.A.
      сегодня в 14:08
      Ахааха, маньячелло какой-то. Итак опозорил на весь мир каталонцев, теперь совсем их хочет добить. А вообще, это некрасиво, надо бы этого щегла на место поставить.
      Ty4ka98
      сегодня в 14:05
      Неймар избавляется от конкурентов на пути к "Золотому мячу" :D

      На самом деле, как мне кажется, это бред.
      Kuprin
      сегодня в 14:04
      Этой выскочке пора спуститься на землю
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