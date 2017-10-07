Исландия гарантировала себе участие в стыковых матчах

Разгромив сборную Турции в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018, национальная команда Исландии обеспечила себе, как минимум, участие в стыковых матчах.

На данный момент «викинги» имеют 19 очков в своем активе, опережая на два балла идущие следом сборные Хорватии и Украины.

В последнем туре отборочного турнира Исландия примет у себя дома Косово, а вот Украина сыграет с хорватами, что означает, что кто-то из преследователей точно не сумеет догнать дружину Хеймира Хадльгримссона.

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