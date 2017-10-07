Мексика одержала волевую победу над сборной Тринидада и Тобаго

Мексика спасла ничью в матче 9-го тура 5-го раунда отборочного этапа ЧМ-2018 против Тринидада и Тобаго.

Мехико, стадион «Ацтека»

Мексика – Тринидад и Тобаго – 3:1 (0:0)

Голы: Лосано 78, Чичарито 88, Эррера 90+4 - Винчестер 66.

Мексика: Хосе Корона, Сальседо, Морено, Лаюн, Рейес (Перальта 70), Э. Эррера, Гуардадо, Акино (Лосано 56), Хесус Корона, Чичарито, Д. дос Сантос (Вела 61).

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Тринидад и Тобаго: Фонсетт, Гонсалес, Сайрус, Мозес, Вилльяроэл, Льюис, Пол (Молино 61), Джордж, Хиланд, Леви Гарсия (Джонс 73), Винчестер (Касар 86).

Главный тренер: Деннис Лоуренс.

Предупреждения: Гонсалес 68, Молино 74, Морено 81, Джордж 90.

Судья: Кимбетт Уорд.

Напомним, в прошлом туре Мексика, на тот момент уже завоевавшая право сыграть на чемпионате мира в России, сыграла вничью с Коста-Рикой (1:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте