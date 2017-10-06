Мали и Кот-д’Ивуар победителя не выявили

Сборные Мали и Кот-д’Ивуара сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Бамако, стадион «26 марта»
Мали - Кот-д’Ивуар 0:0
Мали: Джиги Диарра, Ваге, Траоре, Коне, Фофана, Самассеку, Сулеймане Диарра, Биссума (Хайдара 80), Думбия, Адама Траоре (Дженепо 40), Ньян (Кулибали 63).
Главный тренер: Ален Жиресс.
Кот-д’Ивуар: Гбоуо, Бейи, Орье, Канон, Конан, Гбамин, Кессье, Ди (Саного 46), Ассале (Калу 67), Корне, Коджиа.
Главный тренер: Марк Вильмотс.
Предупреждения: Бейи 26, Самассеку 35, Конан 54, Гбоуо 67, Орье 80.
В прошлом туре отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Мали сыграла вничью с Марокко (0:0).
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