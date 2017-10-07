Как сообщается, полиция провела рейд в штаб-квартире «Беневенто» после того, как капитан команды Фабио Лучиони провалил допинг-тест.



Сам 30-летний защитник настаивает на том, что не принимал никаких запрещенных веществ. Клуб поддержал своего игрока. Рассматривается возможность, что запрещенные вещества попали в организм игрока по ошибке медицинского персонала. Полиция провела обыски в штаб-квартире клуба, учебном центре и на стадионе «Чиро Вигорито».



Ранее Фабио Лучиони заявлял, что верит в правосудие.

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