Сборная США с крупным счётом победила Панаму

Сборная США в домашнем матче 9-го тура 5-го раунда отборочного этапа ЧМ-2018 разгромила Панаму.
Орландо, стадион «Орландо Сити».
США - Панама - 4:0 (3:0)
Голы: Пулишич 8, Алтидор 19, 43 (пен.), Вуд 63
США: Ховард, О. Гонсалес, Безлер, Йедлин, Вильяфана, Брэдли, Нагбе (Бедойя 79), Пулишич (Маккарти 57), Арриола, Вуд, Алтидор (Демпси 71).
Главный тренер: Брюс Арена.
Панама: Пенедо, Овалье, Мурильо, Р. Торрес, Балой (Эскобар 46), Годой, Барсенас (Купер 26), Гомес, Кинтеро, Г. Торрес, Перес (Арройо 60).
Главный тренер: Эрнан Дарио Гомес.
Предупреждения: Балой 34, Купер 42, Мурильо 48.
Судья: Роберто Гарсия Ороско.
В предыдущем туре американская сборная вырвала ничью у команды Гондураса (1:1).
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