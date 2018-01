«Хаддерсфилд» арендовал защитника «Монако» Конголо

Как и ожидалось, защитник «Монако» Теренс Конголо присоединился к «Хаддерсфилду» на правах аренды до конца сезона.

«Теренс — игрок топ-уровня, за которым мы следили, еще когда он играл в „Фейеноорде“. Громкий летний трансфер в „Монако“ лишил его игрового времени, но мы рады, что Теренса удалось арендовать», - сообщил наставник английского коллектива Дэвид Вагнер.

Контракт 23-летнего оборонца с монегасками остается в силе до 2022 года, однако Конголо так и не получил возможность закрепиться в основе «Монако».

📖 How much do you know about #htafc's new signing @KongoloTerence?



Click here to find out more about the 23 year-old defender ➡️ https://t.co/kFQJpvZWqT (AT) pic.twitter.com/gjFPfcPG7s