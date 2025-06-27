«Реал» крупно обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Клубного ЧМ

«Ред Булл Зальцбург» потерпел поражение от «Реала» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:3).
Счёт открыл Винисиус Жуниор на 40-й минуте. Удвоил преимущество мадридского клуба Федерико Вальверде на 45+3-й. Третий мяч забил Гонсало Гарсиа на 84-й.
«Реал» выиграл группу H, набрав 7 очков. Испанская команда вышла в 1/8 финала плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» стал третьим (4 балла) и завершил выступление в турнире.
В параллельной игре «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» (2:0) и вышел в плей-офф со второго места в квартете, набрав 5 баллов. В первом раунде коллективу из Саудовской Аравии предстоит сразиться с «Манчестер Сити». Мексиканцы заняли четвёртую строчку (0 пунктов).
Наконец-то проснулся Винисиус, видимо с бразильцем был проведён серьезный разговор. Так как задвигался он намного активнее и быстрее, чем в прошлых двух матчах. И словил себя на мысли, что Винисиус довольно неплохо смотрится на позиции одного из ЦН, может Алонсо сможет сделать из Вини универсала, как Анчи это сделал из Мбаппе. Плюс, хочу отметить действия Винисиуса в моменте со вторым голом. Обычно в таких ситуациях бразилец пытается одно из двух: или обыгрывать соперника на "носовом платке", или падать, в попытке заработать пенальти, а здесь он отдаёт очень тонкую и умную передачу на Вальверде. Видно, что тренерский штаб с Винисиусом работает индивидуально, чего никогда не было при Анчелотти, и что так необходимо бразильцу, с его необузданным темпераметном. Вальверде как всегда показал, что он игрок очень универсальный, и как по мне, это самый ценный игрок в Реале. Ни Винисиус, ни Мбаппе, а именно Вальверде. Где ещё найти такого игрока, который может одинаково хорошо и качественно играть во всех трёх игровых линиях. Ну, и нельзя, конечно не похвалить молодого Гонсало Гарсию, который стремительно набирает обороты с каждым последующим матчем. Думаю для Алонсо вопрос с приобретением игрока типажа Хоселу, отпадает сам собой.
В любом случае Реал, и лично Алонсо с уверенной победой и выходом из группы с первого места! Но пока этот результаты с довольно слабыми соперниками. А в плей-офф уже будут испытания посерьёзнее, вот там и увидим кто чего стоит.
Но для меня лично главное даже не то, как далеко зайдет Реал в этом турнире, а то, что я наглядно вижу работу тренера, и работу футболистов, которые все лучше начинают понимать тренера и показывают это на поле.
Наконец-то проснулся Винисиус, видимо с бразильцем был проведён серьезный разговор. Так как задвигался он намного активнее и быстрее, чем в прошлых двух матчах. И словил себя на мысли, что Винисиус довольно неплохо смотрится на позиции одного из ЦН, может Алонсо сможет сделать из Вини универсала, как Анчи это сделал из Мбаппе. Плюс, хочу отметить действия Винисиуса в моменте со вторым голом. Обычно в таких ситуациях бразилец пытается одно из двух: или обыгрывать соперника на "носовом платке", или падать, в попытке заработать пенальти, а здесь он отдаёт очень тонкую и умную передачу на Вальверде. Видно, что тренерский штаб с Винисиусом работает индивидуально, чего никогда не было при Анчелотти, и что так необходимо бразильцу, с его необузданным темпераметном. Вальверде как всегда показал, что он игрок очень универсальный, и как по мне, это самый ценный игрок в Реале. Ни Винисиус, ни Мбаппе, а именно Вальверде. Где ещё найти такого игрока, который может одинаково хорошо и качественно играть во всех трёх игровых линиях. Ну, и нельзя, конечно не похвалить молодого Гонсало Гарсию, который стремительно набирает обороты с каждым последующим матчем. Думаю для Алонсо вопрос с приобретением игрока типажа Хоселу, отпадает сам собой.
В любом случае Реал, и лично Алонсо с уверенной победой и выходом из группы с первого места! Но пока этот результаты с довольно слабыми соперниками. А в плей-офф уже будут испытания посерьёзнее, вот там и увидим кто чего стоит.
Но для меня лично главное даже не то, как далеко зайдет Реал в этом турнире, а то, что я наглядно вижу работу тренера, и работу футболистов, которые все лучше начинают понимать тренера и показывают это на поле.
Гарсия молодец, можно вспомнить как у него ноги тряслись в первом матче, а тут решил эпизод как мастер. Интересно будет понаблюдать за парнем.
Гюлера, я так понимаю, Хаби хочет использовать как глубинного диспетчера. Интересное решение.
Гарсия молодец, можно вспомнить как у него ноги тряслись в первом матче, а тут решил эпизод как мастер. Интересно будет понаблюдать за парнем.
Гюлера, я так понимаю, Хаби хочет использовать как глубинного диспетчера. Интересное решение.