«Реал» крупно обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Клубного ЧМ

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вчера, 08:19

«Ред Булл Зальцбург» потерпел поражение от «Реала» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:3).

Счёт открыл Винисиус Жуниор на 40-й минуте. Удвоил преимущество мадридского клуба Федерико Вальверде на 45+3-й. Третий мяч забил Гонсало Гарсиа на 84-й.

«Реал» выиграл группу H, набрав 7 очков. Испанская команда вышла в 1/8 финала плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» стал третьим (4 балла) и завершил выступление в турнире.

В параллельной игре «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» (2:0) и вышел в плей-офф со второго места в квартете, набрав 5 баллов. В первом раунде коллективу из Саудовской Аравии предстоит сразиться с «Манчестер Сити». Мексиканцы заняли четвёртую строчку (0 пунктов).