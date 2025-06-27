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«Реал» крупно обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Клубного ЧМ

вчера, 08:19
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Ред Булл Зальцбург» потерпел поражение от «Реала» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (0:3).

Счёт открыл Винисиус Жуниор на 40-й минуте. Удвоил преимущество мадридского клуба Федерико Вальверде на 45+3-й. Третий мяч забил Гонсало Гарсиа на 84-й.

«Реал» выиграл группу H, набрав 7 очков. Испанская команда вышла в 1/8 финала плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» стал третьим (4 балла) и завершил выступление в турнире.

В параллельной игре «Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» (2:0) и вышел в плей-офф со второго места в квартете, набрав 5 баллов. В первом раунде коллективу из Саудовской Аравии предстоит сразиться с «Манчестер Сити». Мексиканцы заняли четвёртую строчку (0 пунктов).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 54fxd5thhn8h (раскрыть)
вчера в 12:05
выходить со 2 места на Сити это самоубийство,ну разве что бабло получить за продвижение.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ jRest (раскрыть)
вчера в 12:04
Должны выеносить синьор в одну калитку,если в матче не будет Асенсио.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:03
класс игроков несопоставим. Можно было РБ надеяться только на фортуну.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 11:53
Как то не привычно видеть Реал при схеме 3-5-2. По мне, проблемы прежде всего в опорной зоне, как при атаке так и при обороне. В боих случаях там сиротливо, что при ачале атак, когда игроку не с кем рядом обыграться, то ли это заточка под дальний пас во фланг, то ли так получается. Высокая игра двух латералей это то, что у Алонсо блестяще работало в Байере. И здесь был момент когда Трент делал передачу на Франа.
Гарсия молодец, можно вспомнить как у него ноги тряслись в первом матче, а тут решил эпизод как мастер. Интересно будет понаблюдать за парнем.
Гюлера, я так понимаю, Хаби хочет использовать как глубинного диспетчера. Интересное решение.
jRest
jRest ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:19
Доброго дня!
Вот тоже думаю, что что-то Алонсо подготавливает. Солнце, гастрит, свистки не из того места, а потом - бац, и в финале ЛЧ, т.е. пока КЧМ.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 11:01
Надеюсь после очередного оформления чемпионства Барселоны, сливочные не начнут говорить, что якобы игроки Мадрида вымотались на супер грандиозном, сложном турнире под названием КЧМ с Пачуками.
Шуnя771
Шуnя771 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 10:59
Приветствую!
Да шифруются они, идут в режиме "экономкласса"))
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:57
Привет Саркис!
Видел тебе понравился мой коммент в теме "КП", я его редактировал в этот момент, если есть желание зайди, там я привел достоверную историю.
Incredulous
Incredulous ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 10:36
Ну, то что МС будет в финале - это очень вероятно, так как "горожанам" повезло с турнирной сеткой, и на пути к финалу у них практически не будет особо серьёзных соперников. Интер лишился главного тренера и заметно просел по сравнению в той игрой, которую они показывали на протяжении сезона, ну а Бенфика с Челси очень нестабильные и хромают на обе ноги. На данный момент - это не соперники для Сити.

А вот на счёт Реала в финале - это довольно громкое и спорное заявление. Реалу, в отличии от МС, не так повезло с турнирной сеткой. Для начала нужно пройти "старую сеньору", которая не такая и простая, не смотря на крупное поражение от МС. И если даже Реал пройдёт Ювентус, то выйдет скорее всего на Боруссию, а дальше на кого-то из пары ПСЖ - Бавария. То есть у Реала на пути к финалу, как и у его соперников будут лучшие клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

Так что в этой части таблицы ещё ничего непонятно, и делать какие-то прогнозы на исходы противостояний таких больших команд - дело неблагодарное.
la-respect0
la-respect0
вчера в 10:18
Зальцбург вообще никакой...Финал МС Реал походу будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 54fxd5thhn8h (раскрыть)
вчера в 09:49
Австрийский Зальцбург никогда не был равным соперником Реалу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:34
Реал провел лучший свой матч на турнире и вышел с 1-го места в группе на Ювентус в 1/8 финала. Мадридцы обыграли Зальцбург с голами Винисиуса, Вальверде и Гонсало Гарсии, подарив волшебный первый тайм, впервые выдав значительные первые 45 минут при Алонсо. Реал был чудо как хорош в этот отрезок. 20 минут мадридцы демонстрировали удушающий прессинг и отличную позиционку. Гюлер продолжает впечатлять в центре поля. Беллингем провел люксовый матч, как и Винисиус с Вальверде. Пас Вини на гол Феде конфетка! Вообще, в этом матче было видно, что игроки Реала уже лучше чувствуют друг друга! Еще интересный момент, когда Джуд отдал пас на гол Вини, бразилец еще не забил, а ТАА уже поднял руки празднуя гол...
Алонсо выстроил игру в три ЦЗ, где к Рюдигеру и Хёйсену опускался Тчуамени, а Трент и Фран высоко поднимались к атаке. В общем, даже мне, не фанату Реала, было интересно смотреть, как Сливочные творят и пашут без намека на расслабленность. И я очень рад за Гонсало Гарсию, который получил свой шанс из-за проблем со здоровьем Мбаппе и как по мне, воспользовался отлично этим шансом! Думаю Алонсо стоит больше доверять ему по ходу сезона!
Впереди у сливочных старушка, посмотрим чем закончится тот матч
54fxd5thhn8h
54fxd5thhn8h
вчера в 09:32
Зальцбург сейчас не ровня топ клубам
112910415
112910415
вчера в 09:29
Реал достаточно силён
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:14, ред.
Ну вот и первые штрихи Алонсо начинают вырисовываться в общей картине игры Реала. А именно, первая попытка задействовать его любимую схему 3-5-2. И нужно отметить, что попытка вполне успешная, хоть ещё и видно, что немного сыроватая. Нет еще того отточенного автоматизма в передачах, который был в Байере, но это будет приходить постепенно. Но что бросилось в глаза с первых минут, это то, как задвигались и игроки, и сам мяч у них в ногах. Всё стало намного быстрее и резче. Стало меньше бесполезных перекатываний мяча, и больше обостряющих вертикальных передач. А второй гол, в исполнении Вальверде, стал результатом того прессинга, который является одним из ключевых факторов в системе игры Алонсо.

Наконец-то проснулся Винисиус, видимо с бразильцем был проведён серьезный разговор. Так как задвигался он намного активнее и быстрее, чем в прошлых двух матчах. И словил себя на мысли, что Винисиус довольно неплохо смотрится на позиции одного из ЦН, может Алонсо сможет сделать из Вини универсала, как Анчи это сделал из Мбаппе. Плюс, хочу отметить действия Винисиуса в моменте со вторым голом. Обычно в таких ситуациях бразилец пытается одно из двух: или обыгрывать соперника на "носовом платке", или падать, в попытке заработать пенальти, а здесь он отдаёт очень тонкую и умную передачу на Вальверде. Видно, что тренерский штаб с Винисиусом работает индивидуально, чего никогда не было при Анчелотти, и что так необходимо бразильцу, с его необузданным темпераметном. Вальверде как всегда показал, что он игрок очень универсальный, и как по мне, это самый ценный игрок в Реале. Ни Винисиус, ни Мбаппе, а именно Вальверде. Где ещё найти такого игрока, который может одинаково хорошо и качественно играть во всех трёх игровых линиях. Ну, и нельзя, конечно не похвалить молодого Гонсало Гарсию, который стремительно набирает обороты с каждым последующим матчем. Думаю для Алонсо вопрос с приобретением игрока типажа Хоселу, отпадает сам собой.

В любом случае Реал, и лично Алонсо с уверенной победой и выходом из группы с первого места! Но пока этот результаты с довольно слабыми соперниками. А в плей-офф уже будут испытания посерьёзнее, вот там и увидим кто чего стоит.

Но для меня лично главное даже не то, как далеко зайдет Реал в этом турнире, а то, что я наглядно вижу работу тренера, и работу футболистов, которые все лучше начинают понимать тренера и показывают это на поле.
амурец
амурец
вчера в 09:08
в победе Реала сомнений не было
cnmhan438yjm
cnmhan438yjm
вчера в 08:59
Реал должен пройти Ювентус!!!
gesdkn3n7b3c
gesdkn3n7b3c
вчера в 08:56
Зальцбург для Реала не соперник.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:52
Реал хорошо отыграл матч!
sxrs7xn3amj9
sxrs7xn3amj9
вчера в 08:49
Выбор соперников на следующий этап у Реала был явно не самый лучший: либо Сити, либо Ювентус.
4vxj83y6ydgq
4vxj83y6ydgq
вчера в 08:47
Зальцбург явно лишний на этом турнире.
jRest
jRest
вчера в 08:26
Нынешний Реал вполне по силам туринскому клубу. Итальянцы переживают не лучшие времена, но они более-менее сыграны. Мадридцы же пока непонятно что из себя представляют, слишком мало времени у Алонсо на постановку игры было. Плюс жара, болезни и прочие жалобы из стана Реала. 🤔
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