Определились все пары 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира

Завершился групповой этап Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США.
По его итогам сложились следующие пары первого раунда плей-офф (1/8 финала):
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)
«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)
ПСЖ (Франция) — «Интер Майами» (США)
«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)
«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«Реал» Мадрид (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)
Стартует плей-офф 28 июня.
П.С. лучше бы дали футболистам лишний месяц отдыха, чем выжимать из них последние соки.
П.С. лучше бы дали футболистам лишний месяц отдыха, чем выжимать из них последние соки.