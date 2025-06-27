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Определились все пары 1/8 финала плей-офф Клубного чемпионата мира

вчера, 08:28

Завершился групповой этап Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США.

По его итогам сложились следующие пары первого раунда плей-офф (1/8 финала):

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)

ПСЖ (Франция) — «Интер Майами» (США)

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Реал» Мадрид (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

Стартует плей-офф 28 июня.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:38
Ничего нового не услышал. Критика в адрес Барселоны всегда принимаю, и сам пишу, если она не выдуманная.
Многие это делают для того чтобы чисто уколоть без фактов. Между большими клубами разницы особой нет в плане финансовых операций.
Поэтому получается так - критикует одних, а других забываешь.

На этом турнире настолько много слабых команд, что в любой группе и Реалу бы повезло и у Майами были бы шансы выйти из группы. Это далеко не ЛЧ, и не близко даже Лига Европы.

Вот поэтому и говорю, что слово "повезло" некоторые применяют только к определенной команде или игроку.

А это двойные стандарты!
Andriv
Andriv
сегодня в 08:53
каким образом 2 бразильские команды играют друг против друга? Справедливо было бы их поставить против других 2х европейских команд. Какой то цирк с жеребьевкой.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 08:32
Знаете в чём разница? В том, что я, являясь болельщиком Реала, признаю критику клуба за который болею, и часто сам критикую и футболистов, и тренеров, и руководство. А у вас же, всё что ваше, априори не может быть плохим, и вы готовы защищать свой любимый клуб, своих любимых игроков в абсолютно любой ситуации, не зависимо от степени вины или невиновности последних. И когда вам пишут неудобную для вас правду, вы не находите более лучшего способа, чем переключиться на критику команды, за которую болеет оппонент, и всё что с ней связано. А это говорит об отсутствии аргументов в споре.

Вы кажется любите говорить, что всегда отвечаете фактами. Так вот вам факт: "Майами" с группой очень повезло, и я подробно описал в чём именно в посте ниже. Вот вам второй факт: Реалу с группой очень повезло, так как все соперники попались уровня намного ниже самого Реала. И я это не отрицал, и никогда не писал, что у Реала какая-то сложная группа, наоборот считаю, что если бы не такое везение с соперниками, то Реал мог бы выйти не с первого места, а мог бы и вообще не выйти, так как сейчас команда очень уязвима ввиду её глобального тактического перестроения.

Вот теперь объясните, почему я спокойно принимаю тот факт, что Реалу повезло, а вы не можете принять тот факт, что "Майами" повезло? Вы говорите, что я принижаю заслуги соперника, а я вам скажу, что это вы всегда завышаете заслуги тех, за кого болеете.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:39
Вот скажи мне, как у вас так получается, если Барселона выигрывает свою сетку - то она лёгкая, если Месси вышел из группы, то им крупно повезло.
Нельзя ли оценить и не принижать другие клубы по достоинству? "Вы ведь каталонский болельщик", конечно, вы ведь сливочный болельщик.
Или нужно чтобы Реалу доставались все команды из СА и МЛС? я думаю, если клуб хочет выиграть турнир, им все равно должно быть кто соперник.
alexamit
alexamit
вчера в 18:42
Да кому он нужен этот турнир?Кроме ФИФА никому!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:55
В полуфинале точно только европейские клубы останутся. В общем, турнир расширили, но победитель снова будет из Европы.
Брулин
Брулин
вчера в 17:27
Бенфика может удивить, так же как и Фламенго. По остальному все так и будет
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:38
Он себе только маникюр может сделать.. Шо все и наблюдали.. Пфф.. 🤣
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:07
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:59
    Маскерано слабый тренер. и ПСЖ без проблем пройдет ИМ.
    да и нам, любителям футбола, не интересны слабые команды в полуфиналах любого футбольного турнира.
    пусть будут полуфинальные пары ПСЖ - Реал и МанСити - Челси
    Kostya-515
    Kostya-515 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Небольшое уточнение: "и если Реал пройдет Ювентус")
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 14:56
    у Реала прям смертельные соперники в группе ))
    австрийский клуб . который переживает не лучшие времена.
    саудитский Аль Хиляль, который упустил чемпионский титул команде Бензема.
    и мексиканская Пачука, лучшие времена которой давно в прошлом.
    Evgen_86
    Evgen_86 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 14:50
    У "козла" есть победа на ЧМ.
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 14:41
    Думаю, Челси больше всех повезло с сеткой. До полуфинала путь легкий, а там уже включатся на полные обороты. У "синих" хорошие шансы на трофей.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ HE Э ГO И CT (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Но в плане футбола то марокканский дельфин карьеру получше чем goat сделал, или не? Лч у него больше, играет дольше
    Incredulous
    Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 13:05
    Так никто не умоляет заслуг "Майами", смогли выйти из группы, честь им и хвала. Но отбросим личные предпочтения и посмотрим трезво на ситуацию. "Майами", как и "Палмейрасу" очень повезло во-первых с группой, в которой все соперники оказались плюс-минус одного уровня, а во-вторых с полностью мёртвым Порту, которые умудрились пропустить четыре гола от саудовского клуба.

    Каталонские пенсионеры вполне себе могут конкурировать с соперниками уровня МЛС и СА, но вы ведь понимаете, что в матче с ПСЖ им ничего не светит. Я понимаю что вы каталонский болельщик, я понимаю что это футбол, и здесь случится может всякое, но это всякое имеет настолько мизерный процент, что в это можно лишь верить как в сказку, и не больше.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:57
    мадридское Атлетико подвело))) слева они хотели быть, но...
    Ботафого больше заслужили.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 12:35
    Для Майами большой успех выйти в плэй-офф. Дальше хоть разгром от ПСЖ, не важно. Есть основной состав со звёздными именами, который даже весь матч не может отыграть в нормальном темпе. И при этом отсутствует скамейка.
    Evgen_86
    Evgen_86
    вчера в 12:32
    По мне, мало интересных игр. Организованный тренерский Ботафого было бы интереснее увидеть против Баварии или Интера. Не те бразильцы достались европейским клубам.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 12:23
    Я, например, перестал смотреть Месси. Даже обзоры через раз смотрю. А вот Рона ещё смотрю, когда он за сборную играет. Хотя раньше для меня в приоритете был Месси. Его игра больше нравилась. По поводу денег от смотрибельности Месси, это не только трибуны, это телевизионные права, персональная реклама и т.д.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 12:13
    О спасибо. Мда справа команды посерьезнее))
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 11:44
    Месси никогда не перестанет быть смотрибельным. Матчи Майами проходят при полных трибунах.
    К примеру, Роналду не собирает полные трибуны в Саудовской Аравии. Практически половина стадиона - максимум.
    Другое дело - сам турнир, который не вызывает интереса, ажиотажа. И тут отсутствие интереса никак не связано с Месси.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Так ведь ещё до начало турнира предрекали полный провал Майами с Месси, а они уже вышли из группы.
    В случае очередного продвижения Месси по сетке, многие начнут выдумывать интересные версии.

    Для такой молодой команды - это уже потолок. Играть им с ПСЖ, на данный момент официально лучшие в Европе.
    На этом товарищеском турнире уже несколько клубов крепче Майами проиграли разгромно.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 11:35
    На первый взгляд Открытый розыгрыш Кубка Бразилии.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ lk_483777 (раскрыть)
    вчера в 11:05
    Деньги, деньги ...
    Sergo81
    Sergo81 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 10:43
    Шоу в матче псж-Майами будет в любом случаи. От стартового состава ПСЖ сразу будет понятна их цель, громить или нет. Думаю нет, не будут громить. Будет шоу и победа псж в 1-2 мяча. Ведь при разгроме Месси резко перестанет быть смотрибельным, а это много денег)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 10:39
    Много интересного... Реал-Юве, как по мне, первая вывеска.
    Comentarios
    Comentarios ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 10:27
    За старание )
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 10:23
    Боруссия за какие заслуги сюда попала ?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:21
    интересно будет посмотреть на братьев Беллингемов в 1/4, если шмели пройдут мексиканский картель
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