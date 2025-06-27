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В Румынии публичным людям запретили рекламировать азартные игры

вчера, 14:57

В Румынии известные люди больше не смогут появляться в рекламе азартных игр на телевидении, радио и в интернете.

Такое решение было принято в среду на заседании Национального совета по аудиовизуальным средствам. В поправке к кодексу говорится следующее:

Запрещается транслировать рекламу азартных игр, в которых присутствуют публичные, культурные, научные, спортивные или иные лица, которые в силу своей известности в онлайн-среде могут поощрять участие в таких играх.

Новое положение вступит в силу через несколько месяцев.

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Перевод с paginademedia.ro
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:13
В России бы ввели закон по поводу публичных в рекламе.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
Киркоров расстроился наверно
Гость
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