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«Ливерпуль» продлил контракт с одним из вратарей

вчера, 09:57

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с вратарём Харви Дэвисом.

Следующий сезон игрок проведёт на правах аренды за «Кроули Таун» в Лиге Два.

В марте 2021 года голкипер впервые попал в основной состав мерсисайдцев на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». В общей сложности он 18 раз выходил на поле в составе команды.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:10
Мамардашвили хочет стать первым номером Ливерпуля.
да, грузин не тот вратарь, которому не хватает уверенности в себе))
скорей всего проведет сезон в Валенсии по аренду.
это если Алиссон остается.
Келлехер наконец то в Брентфорде, Витезслав Ярош в Аяксе.
Харви Дэвис всего лишь третий вратарь.
в идеале, конечно, грузину надо бы сезон в АПЛ поиграть, познать более сложную среду футбола чем в ЛаЛиге..
команды типа Борнмута, Брайтона, Фореста - оптимально.
через год Алиссон наверняка поедет за длинным фунтом к арабам.
вот тогда Мамардашвили и может стать основным.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:34
А где же грузин? Не созрел ещё для АПЛ?
xgn2ve4qvupw
xgn2ve4qvupw
вчера в 11:16
Вроде как и не сильно нужен и просто так отдавать тоже жалко.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:53, ред.
Молодой,еще пригодится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:02
Да конечно же, лучше пусть играет, чем сидеть на лавке.
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