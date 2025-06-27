«Ливерпуль» продлил контракт с одним из вратарей

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вчера, 09:57

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с вратарём .

Следующий сезон игрок проведёт на правах аренды за «Кроули Таун» в Лиге Два.

В марте 2021 года голкипер впервые попал в основной состав мерсисайдцев на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». В общей сложности он 18 раз выходил на поле в составе команды.