«Ливерпуль» продлил контракт с одним из вратарей

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с вратарём Харви Дэвисом.
Следующий сезон игрок проведёт на правах аренды за «Кроули Таун» в Лиге Два.
В марте 2021 года голкипер впервые попал в основной состав мерсисайдцев на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». В общей сложности он 18 раз выходил на поле в составе команды.
да, грузин не тот вратарь, которому не хватает уверенности в себе))
скорей всего проведет сезон в Валенсии по аренду.
это если Алиссон остается.
Келлехер наконец то в Брентфорде, Витезслав Ярош в Аяксе.
Харви Дэвис всего лишь третий вратарь.
в идеале, конечно, грузину надо бы сезон в АПЛ поиграть, познать более сложную среду футбола чем в ЛаЛиге..
команды типа Борнмута, Брайтона, Фореста - оптимально.
через год Алиссон наверняка поедет за длинным фунтом к арабам.
вот тогда Мамардашвили и может стать основным.
да, грузин не тот вратарь, которому не хватает уверенности в себе))
скорей всего проведет сезон в Валенсии по аренду.
это если Алиссон остается.
Келлехер наконец то в Брентфорде, Витезслав Ярош в Аяксе.
Харви Дэвис всего лишь третий вратарь.
в идеале, конечно, грузину надо бы сезон в АПЛ поиграть, познать более сложную среду футбола чем в ЛаЛиге..
команды типа Борнмута, Брайтона, Фореста - оптимально.
через год Алиссон наверняка поедет за длинным фунтом к арабам.
вот тогда Мамардашвили и может стать основным.