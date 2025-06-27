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Президент «Барселоны» отметил разницу между его клубом и «Реалом»

вчера, 15:20

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время выступления на мероприятии, на котором была рассмотрена история клуба за его 125-летнюю историю, ответил на вопрос о разнице между ними и мадридским «Реалом».

У Мадрида есть чувство силы, а у нас — свободы, идентичности. Они больше подписывают игроков, а у нас больше футболистов из Ла Масии.

(В этом сезоне) я наслаждался поколениями невероятных футболистов и прекрасно провёл время.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 02:50
Нынче в составе Реала 4 воспитанника. Из них у троих на всех 12 Ушастых.
Это действительно чувство силы.
А у воспитанников Барсы чувство свободы, точно. Свободы от самых главных клубных титулов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:22
Вносящие креатив Рафинья и Педри не из Ла Массии....
Чисто на воспитанниках не было бы его "наслаждения поколением"
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:58
Главное - результат. Методы Реала действеннее, хотя более красивый футбол показывает Барселона.
Vilar
Vilar
вчера в 16:39
Лапорта пусть не свистит, на сайте soccer.ru у Барселоны заявлено 13 иностранцев из 39, и у Реала 13 иностранцев из 26. Так, что заявить можно и 100 игроков из
Ла Масии, однако на иностранцев у Барсы и Реала паритет.
Ла Масия — это термин, используемый для наименования юношеской академии ФК Барселоны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:17
Реал это авторитарная власть.
Барселона - республика.
надеюсь, корона пересу не жмет))
w635fqqtrbwy
w635fqqtrbwy
вчера в 16:07
Оба клуба лидеры международного футбола?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:50, ред.
Каждый клуб идёт своим путём... А сильнейший, всё-таки, Реал.
jRest
jRest
вчера в 15:47
Академия у Барселоны и правда обыгрывает мадридскую. У Реала хоть и были недавно Рауль или Касильяс, но рассыпь каталонских талантов поболее будет. Один Месси чего стоит, ведь он по сути воспитанник клуба.

Они больше подписывают игроков - это Лапорта себе за шиворот клопа уронил. Перес каким бы не был самодуром, но управленцы Барселоны на порядок слабее. В Мадриде не зарывали себя в финансовую яму. И вот при наличии умных руководителей, да при такой академии, мог сказать уже другие слова, о полном превосходстве над соперником. А пока в чём-то лучше одни, в другом другие.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:40
Ну в принципе про игроков он прав
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:33
А еще у Реал есть Перес. И Перес всё купил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:26
Обычные тезисы для торжественного мероприятия...)
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