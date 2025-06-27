Президент «Барселоны» отметил разницу между его клубом и «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время выступления на мероприятии, на котором была рассмотрена история клуба за его 125-летнюю историю, ответил на вопрос о разнице между ними и мадридским «Реалом».
У Мадрида есть чувство силы, а у нас — свободы, идентичности. Они больше подписывают игроков, а у нас больше футболистов из Ла Масии.
(В этом сезоне) я наслаждался поколениями невероятных футболистов и прекрасно провёл время.
Они больше подписывают игроков - это Лапорта себе за шиворот клопа уронил. Перес каким бы не был самодуром, но управленцы Барселоны на порядок слабее. В Мадриде не зарывали себя в финансовую яму. И вот при наличии умных руководителей, да при такой академии, мог сказать уже другие слова, о полном превосходстве над соперником. А пока в чём-то лучше одни, в другом другие.
Они больше подписывают игроков - это Лапорта себе за шиворот клопа уронил. Перес каким бы не был самодуром, но управленцы Барселоны на порядок слабее. В Мадриде не зарывали себя в финансовую яму. И вот при наличии умных руководителей, да при такой академии, мог сказать уже другие слова, о полном превосходстве над соперником. А пока в чём-то лучше одни, в другом другие.