«Пари НН» может начать сезон в Москве

1751011190

вчера, 10:59

Основным вопросом для руководства «Пари НН» при проведении домашних матчей в Саранске является сертификация Системы идентификации болельщиков (СИБ) на стадионе, запасной вариант — матчи в Москве. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) Александр Алаев заявил, что клубу, возможно, придётся играть на стадионе в Казани, поскольку арена в Саранске не готова к матчам турнира. Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что на стадионе в Нижнем Новгороде в начале сезона будет проходить ремонт.