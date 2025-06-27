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«Пари НН» может начать сезон в Москве

вчера, 10:59

Основным вопросом для руководства «Пари НН» при проведении домашних матчей в Саранске является сертификация Системы идентификации болельщиков (СИБ) на стадионе, запасной вариант — матчи в Москве. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что клубу, возможно, придётся играть на стадионе в Казани, поскольку арена в Саранске не готова к матчам турнира. Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что на стадионе в Нижнем Новгороде в начале сезона будет проходить ремонт.

В Саранске установлены СКУДы (Система контроля и управления доступом), их не нужно устанавливать. Главное, что нужно успеть, — сертифицировать СИБ. «Пари НН» надеется успеть, и сейчас идут переговоры на этот счёт. Если договориться не удастся, клубу придётся идти по более дорогому варианту — арендовать один из стадионов в Москве и играть там.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 18:32
Просто ужас,что творят чиновники из РФС!Бездарный НН оставляют в ПЛ,а честно заслуживший Черноморец не пускают в высшую лигу!Всем в футболе правит Миллер и его компания!Гнать в шею таких руками водителей!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:33
Плохое решение, когда в газпроме назначают таких типов футболом рулить.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:42
цирк блин теперь московским командам вообще почти не надо выезжать из города может всем играть в Москве? кто это вообще принимает такие решения???? действительно этот наш (футбол) наверное лучше закрыть
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 12:23
НН может начать сезон в Москве, хотя должен его начинать в ФНЛ.
112910415
112910415
вчера в 12:12
браво, в РПЛ всё честно и прозрачно ! )
AleS
AleS
вчера в 11:47
Пари НН это как Пари СЖ, только НН
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:33
Не ну это позорище несусветное(((Новороссийск исключаю из-за проблем, а НН берут.
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:31
Дык голосованием приняли. Вот только на хрена?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:25
Черноморец заслужил, по спортивному принципу, играть в высшем дивизионе, но продолжит топтать ФНЛ. Пари НН проиграл борьбу за место в РПЛ, но продолжит в ней играть. Какого чёрта РФС, при таком количестве различных проблем, клуб из Нижнего Новгорода получил лицензию? Что происходит?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:24, ред.
Зачем такие команды в РПЛ принимать у которых проблемы с стадионами , финансами и другими бедами...
yczskx6a79zg
yczskx6a79zg
вчера в 11:12
Можно со спартаком и цска очками рассчитаться, например, одна игра три очка, две - шесть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:08
Пари НН переименуют в Пари М)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
Вот так дела...
Черноморца отправили в аут - что то с лавочками не так, а у Пари ваще нет поляны - играют))
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