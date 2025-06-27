«Пари НН» может начать сезон в Москве

Основным вопросом для руководства «Пари НН» при проведении домашних матчей в Саранске является сертификация Системы идентификации болельщиков (СИБ) на стадионе, запасной вариант — матчи в Москве. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что клубу, возможно, придётся играть на стадионе в Казани, поскольку арена в Саранске не готова к матчам турнира. Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что на стадионе в Нижнем Новгороде в начале сезона будет проходить ремонт.
В Саранске установлены СКУДы (Система контроля и управления доступом), их не нужно устанавливать. Главное, что нужно успеть, — сертифицировать СИБ. «Пари НН» надеется успеть, и сейчас идут переговоры на этот счёт. Если договориться не удастся, клубу придётся идти по более дорогому варианту — арендовать один из стадионов в Москве и играть там.