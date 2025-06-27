«Арсенал» готовит 80 миллионов евро за баскетболиста. В футбол Шешко играет ещё лучше

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27 июня 2025, 13:15

Элегантный, но капризный форвард.

У словенца высокие требования к «Арсеналу»

Тренер Артета давно не скрывает симпатии к игре нападающего «Лейпцига». Даже парикмахеры в Лондоне знают, что в город может приехать нападающий Шешко. Беньямин разболтал знакомому барберу о переговорах, а тот не сдержался и раскрыл карты. Другие источники тоже указывают на наличие трансферных торгов. Сам Шешко подписался на социальные сети «Арсенала», что часто является индикатором близкого перехода. Вот только возникли проблемы за столом переговоров.

Двадцатидвухлетний словенец не считает «Арсенал» клубом мечты, поэтому затребовал подстраховку. Хочет установить клаусулу, то есть сумму выкупа контракта другим клубом. Английские команды в такое не играют, а испанцы обычно вписывают один миллиард евро в соглашение талантливого игрока. «Барселона» однажды повелась на обман отца Неймара и вписала точно 222 млн евро, потеряв крайнего форварда, которого забрал за эти деньги ПСЖ . Семья Неймара действовала сознательно.

Шешко просит вписать сумму выкупа на случай, если добьётся успеха в «Арсенале» и Беньямина позовут в клуб масштаба «Реала», «Баварии» и «Барселоны». Через несколько лет Левандовски и Кейн задумаются о футбольной пенсии. Шешко хочет их заменить уже после переезда в АПЛ . А пока ему нет места в Мюнхене и Барселоне, так что сойдёт переход в «Арсенал». «Канониры» уже поняли, что Беньямин не простак, игрок запросил высокую зарплату. Параллельно Артета просматривает отчёты о Дьёкереше.

Тренеры видят разницу между словенцем и шведом. Хотя «Спортинг» в чемпионате Португалии часто владел мячом, Виктор нередко открывался на линии офсайда. «Арсенал» Артеты любит убаюкивать чужую оборону и брать измором во время облоги. Катать мяч выгодно, когда нападающий элегантнее и техничнее работает с мячом. Дьёкереш резче в силовой манере, а Шешко намного мягче. Можно сказать, что у Беньямина нежный стиль игры, противоречащий его габаритам и самоуверенности.

Шешко будет маяком для Эдегора, Райса и Сака

Упрямый Артета получил специалиста по нападающим в лице спортивного директора Берты. Пока «Арсенал» подписал только голкипера Кепу, испанский вратарь успешно прошел медицинский осмотр. Теперь у команды коллекция голкиперов и нет ни одной классической «девятки». Но директор Берта работал в «Атлетико», он разбирается в классных форвардах. «Арсенал» не смог бы выкупить Альвареса у «Манчестер Сити», ведь аргентинец не хотел играть против соперника «горожан» в АПЛ .

Сейчас Хулиан заинтересовал «Ливерпуль» и другие крутые клубы, так как раскрылся в Мадриде. Шешко тоже в подобных списках, но Беньямин долго выбирал, не спешил связываться с командами без трофеев. Прошлый сезон стал испытанием для словенца и всего «Лейпцига». В Бундеслиге у нападающего 13 голов. Это на два меньше, чем у Мармуша, который зимой укатил в «Манчестер Сити». Высокий Шешко играл в основе «Ред Булл» с Опенда и Симонсом в маневренной тройке атаки.

Словенец является поклонником баскетбола, как и многие в его стране. Почти двухметровый футболист отличается высоким прыжком. Наверное, только Роналду из футболистов умеет прыгать ещё выше. При этом Беньямин не всегда работает строго в чужой штрафной площади в поисках навесов. Также Артету смущает нежелание Шешко трудиться в обороне. Новый тренер «Реала» Хаби Алонсо сто раз повторил, что в его составе все пашут в прессинге, даже суперзвёзды в атаке Винисиус и Мбаппе.

У «Арсенала» высокая линия отбора мяча, Артета не допустит, чтобы Шешко просто ждал мяч. Сама идея подписать «девятку» перезрела, но может оказаться удачной для «канониров». Особенно если капризный словенец поймает волну АПЛ и мгновенно впечатлит статистикой. В прошлом сезоне после травм игроков атаки «Арсенал» использовал на острие хавбека Мерино, и не хватало адресата впереди. Эдегору, Райсу и Сака будет проще собирать ассисты с Шешко в роли центрфорварда.

Нерешительность Артеты отдаляет от чемпионства

По сумме выступлений за последние годы «Арсенал» не хуже «Ливерпуля» Слота. Против ПСЖ команда Артеты не сыграла слабее «красных». Тест-драйв с будущим победителем Лиги чемпионов они прошли. Также «Арсенал» выбил «Реал», что редко могут сделать слабые команды. Не хватило только снайпера, а игру в обороне поставили. Тренер Артета по-прежнему боится сделать неправильную ставку. Вдруг подпишут Шешко, а забивать в АПЛ станет другой новичок лиги Дьёкереш?

Виктор ждёт вердикты от «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Шешко понимает, что он давно интересен «канонирам», но «Лейпциг», где рулит сейчас Клопп, не хочет уступать в цене. Запросили 80 миллионов евро. За такой ценник в АПЛ приезжали разные по стабильности форварды. Можно нарваться на своего Дарвина Нуньеса. В Англии уверены, что «Ливерпуль» после непростых переговоров с «Ньюкаслом» по Исаку переключился на Дьёкереша. Слоту тоже нужна новая «девятка».

У «Арсенала» пока нет усиления атаки, а Стерлинг, Троссард и Мартинелли не похожи на футболистов, которые сделают Артету королем таблицы АПЛ , а не чемпионом по жалобам. А вот Шешко мощнее Жезуса. Бразилец получал травмы и никогда не был вторым Агуэро по амплуа. Именно поэтому Гвардиола отпустил Жезуса из «Манчестер Сити» и подписал Холанда. Ученик Хосепа в Лондоне пойдет похожим путем. Артета должен взять трофеи, без них лопнет терпение американского босса.