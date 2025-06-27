Полузащитник «Динамо» Чавес получил разрыв крестообразной связки

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил серьёзную травму на тренировке сборной Мексики 25 июня.
Согласно официальному медицинскому заключению национальной команды, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, этот диагноз был подтверждён после магнитно-резонансной томографии, проведённой в четверг.
Хавбек принимал участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ, проведя два матча.
Травмы не отпускают команду, прям рок какой-то, длящийся уже долго.
Придётся Егорке Смелову быстрее форсироваться, и Луке, вероятно, тоже достанется больше времени, практику игровую наконец получит..
А Луису здоровья и восстановления, трудно ему будет, в январе уже тридцатник..
Травмы не отпускают команду, прям рок какой-то, длящийся уже долго.
Придётся Егорке Смелову быстрее форсироваться, и Луке, вероятно, тоже достанется больше времени, практику игровую наконец получит..
А Луису здоровья и восстановления, трудно ему будет, в январе уже тридцатник..