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Полузащитник «Динамо» Чавес получил разрыв крестообразной связки

вчера, 09:33

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил серьёзную травму на тренировке сборной Мексики 25 июня.

Согласно официальному медицинскому заключению национальной команды, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, этот диагноз был подтверждён после магнитно-резонансной томографии, проведённой в четверг.

Хавбек принимал участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ, проведя два матча.

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Все комментарии
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 22:52
Лука! На мой взгляд очень перспективный опорник, надеюсь ему дадут играть.
Gotlib
Gotlib ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Караскаль и не нужен Динамо. Если уйдёт, то только благо будет.
Брулин
Брулин
вчера в 17:28
Карпин поседеет так... Чавес с травмой, Карраскаль уйти может...
Храневец
Храневец
вчера в 16:25
Только этого еще не хватало !Наверное выпал на полгода !Веселое начало .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:12
Не он один рвёт кресты. Здоровья парню.
баск
баск
вчера в 12:06, ред.
Ну началось в колхозе утро.

Травмы не отпускают команду, прям рок какой-то, длящийся уже долго.
Придётся Егорке Смелову быстрее форсироваться, и Луке, вероятно, тоже достанется больше времени, практику игровую наконец получит..

А Луису здоровья и восстановления, трудно ему будет, в январе уже тридцатник..
112910415
112910415
вчера в 12:05
жёстко предъявить этой сборной Мексики !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:04, ред.
"Кресты"...

И Питерские "кресты", и на погосте..., и в коленном суставе, и "поставленный" крест сподвижниками..., и... ломают судьбу как ураган в море мачту... кстати тоже с элементами ...креста!
И лишь бухгалтера видят в нём "плюс"....)
Capral
Capral
вчера в 11:44
Тяжелое наследие хама и грубияна... Два человека в течении нескольких месяцев с одинаковыми травмами- случайность???
lotsman
lotsman
вчера в 11:04
Серьёзная травма. На тренировках надо быть осторожней.
Сп62
Сп62
вчера в 10:57
Был Чавес и нет Чавеса.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:56
У Карпина появляются первые серьёзные кадровые проблемы... А кто говорил, что будет легко? Ничего, трансферное окно ещё не скоро закроется. Динамо Москва это не Ростов, найдут кем Чавеса заменить.... Тем более у Валеры есть приличный карт-бланш
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:42
До весны на Чавеса можно не рассчитывать. Теперь у Гагнидзе появится больше шансов включения в основной состав команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:08
Новая головная боль для Карина. Игрок важный для Динамо
g8ffjyq9weh2
g8ffjyq9weh2
вчера в 09:52
Весь сезон для игрока потерян.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Жесть....и это не тренировке. Здоровья Чавесу
Гость
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