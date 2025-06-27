Полузащитник «Динамо» Чавес получил разрыв крестообразной связки

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вчера, 09:33

Полузащитник московского «Динамо» получил серьёзную травму на тренировке сборной Мексики 25 июня.

Согласно официальному медицинскому заключению национальной команды, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, этот диагноз был подтверждён после магнитно-резонансной томографии, проведённой в четверг.