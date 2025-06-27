Ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера»

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вчера, 12:38

«Лестер Сити» объявил об отставке главного тренера . Стороны совместно приняли решение о прекращении сотрудничества.

Голландский специалист возглавил команду в ноябре 2024 года. По итогам сезона она вылетела из Английской Премьер-Лиги, заняв 18-е место.