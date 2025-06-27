 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Чемпионшип 2025/2026

Ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера»

вчера, 12:38

«Лестер Сити» объявил об отставке главного тренера Руда ван Нистелроя. Стороны совместно приняли решение о прекращении сотрудничества.

Голландский специалист возглавил команду в ноябре 2024 года. По итогам сезона она вылетела из Английской Премьер-Лиги, заняв 18-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноДи Франческо возглавил «Лечче»
Вчера, 11:31
Официально«Пиза» объявила о назначении Джилардино
26 июня
Официально«Венеция» уволила Ди Франческо
26 июня
Руководители испанского судейского корпуса уволены в полном составе
26 июня
Юран подтвердил, что возглавит турецкий клуб
26 июня
ОфициальноЭкс-рулевой сборной Уэльса возглавил молодёжную команду «Ливерпуля»
26 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 18:20
МЮ обязан был его оставить
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:54
Там длинный список. Еще есть Лэмпард, Джеррард и т. д.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:53
Думал, его давно уволили, оказывается только сейчас.
catal
catal
вчера в 16:55
Бедняга...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:33
Надо его в МЮ на место упертого Аморима. При Рууде МЮ неплохо играл.
v999kuqskfxa
v999kuqskfxa
вчера в 14:03
Пока тренер из него никакой
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:34
Был хорошим футболистом , не получилось у него стать успешным тренером как у Анри не получилось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:29, ред.
Голландец в Лестере пришёлся на роль дежурной *опы.
Пришёл посреди сезона, огреб все шишки и был вышвырнут за ненадобностью. Глупо. Всё прогнозировалось и было ясно как божий день...

Теперь карьера коуча 79*на, как и у Пирло. Жаль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:17
значит, боссы Лестера не верят что голландец вернет клуб в АПЛ.
или проблемы с деньгами намного серьезней. вроде были предъявлены обвинения в нарушении финанс.правил. это минус неск-ко очков.
Охота на лис - это старинная английская забава )))
однако интересно будет следить что происходит в Чемпионшипе.
а Ван Нистелрою нужен небольшой отдых.
работа найдется даже в АПЛ ))
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:10
Не долго музыка играла, не долго... Нистелрой рулил.
112910415
112910415
вчера в 13:06
Не вышло из него заводчика лис....)
a9smex23t96c
a9smex23t96c
вчера в 13:05
А вообще лис очень жалко, только из шипа выпрыгнули
kvndxmg9y4aj
kvndxmg9y4aj
вчера в 13:03
Не удалось)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:55
А ведь Нистелрой уже видел себя главным тренером Манчестер Юнайтед после короткого ВРИО... Но МЮ выбрал не его, главным стал Аморим. А голландцу достался заведомо проигрышный вариант. Ну что же, отрицательный результат тоже результат. Интересно, что дальше?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Изначально была большая ошибка его приглашение.
Foxes
Foxes
вчера в 12:43
Не потянул голландец лис!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 