Ван Нистелрой покинул пост главного тренера «Лестера»

«Лестер Сити» объявил об отставке главного тренера Руда ван Нистелроя. Стороны совместно приняли решение о прекращении сотрудничества.
Голландский специалист возглавил команду в ноябре 2024 года. По итогам сезона она вылетела из Английской Премьер-Лиги, заняв 18-е место.
или проблемы с деньгами намного серьезней. вроде были предъявлены обвинения в нарушении финанс.правил. это минус неск-ко очков.
Охота на лис - это старинная английская забава )))
однако интересно будет следить что происходит в Чемпионшипе.
а Ван Нистелрою нужен небольшой отдых.
работа найдется даже в АПЛ ))
или проблемы с деньгами намного серьезней. вроде были предъявлены обвинения в нарушении финанс.правил. это минус неск-ко очков.
Охота на лис - это старинная английская забава )))
однако интересно будет следить что происходит в Чемпионшипе.
а Ван Нистелрою нужен небольшой отдых.
работа найдется даже в АПЛ ))