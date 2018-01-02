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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Бразильский защитник Родриго Кайо может присоединиться к «Зениту»

вчера, 20:55

По информации британской прессы, в преддверии второй части сезона «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо. «Сине-бело-голубые» уже предложили бразильскому клубу 13,5 млн евро.

Минувшим летом петербуржцы уже пытались приобрести футболиста, но тот отказался переезжать в Россию. Наставник «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает, что в этот раз Кайо пересмотрит свое решение.

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Все комментарии
ermak6448
ermak6448
сегодня в 05:05
Добро пожаловать в фк ЗЕНИТ!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 01:24
Что уже аргентинцы надоели ?
Томик
Томик
вчера в 23:35
Либо у него корни аргентинские, либо не в "Зенит".
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Владимир_Спартак
вчера в 23:24
Владимир_Спартак:
Хорошие игроки у Зенита, что ему ещё надо? Как в подкидного Дурака играет МАНЧИНИ, проснуться пора Миллеру и К.
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Как в подкидного Дурака играет МАНЧИНИ
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...С корее в переводного ! ...в подкидного хот что-то подсчитать можно....
vka1970
vka1970
вчера в 23:15
Странный Манчини какой то.
Надо лошадью ходить.Лошадью.
Сразу полтинник объявлять.
Кайо не выдержит прессинга и выкинет белый флаг.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Крейсер
вчера в 22:57
Крейсер:
Я тоже не понимаю выдворение Жулиано. Качественный игрок. Да там Физручини не только с Жулиано тупанул. Данни ещё мог принести много пользы. Мак был в порядке.
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Данни ещё мог принести много пользы

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...Вот ! ...а началось всё с Денисова ...
....вот был бы он сейчас капитаном Зенита...преемственность !!!!
...профурсетили мутные нормальный клуб...увы....
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 22:57
что за времена настали? нормальные клубы Европы покупают игроков не меньше 100 лямов, а у нас трансфер в 18 считается огромным, на что тогда рассчитывать в еврокубках? так и будем по 0-7 проигрывать
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 22:52
...манчаня походу проект прикончит....Путин уже вопрос мутке задавал , теперь пора и милляру предъявить....
...не иначе пообещал ЛЧ взять , а тут такая беда...в ЛЕ кое как попадают....
Крейсер
Крейсер ответил Jeck Denielse
вчера в 22:51
Jeck Denielse:
Аргентинцы без бразильца - деньги на ветер....)) Манчини жжёт....отдать адаптированного Жулиано за 7 млн...и купить Кайо,который за пределами Сан Паоло ни разу не был за 18 млн...
Я тоже не понимаю выдворение Жулиано.
Качественный игрок.
Да там Физручини не только с Жулиано тупанул. Данни ещё мог принести много пользы. Мак был в порядке.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:46
Я думаю бразилец откажется от контракта с Зенитом
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Jeck Denielse
вчера в 22:42
Jeck Denielse:
11.11.2016, 11:26 «Зенит» претендует на защитника «Сан-Паулу» Кайо 08.07.2017, 17:51 СМИ: «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро. "Зарплата Кайо в «Зените» составит 2,4 млн евро в год" 09.07.2017, 18:09 Кайо не сыграет с «Сантосом» из-за трансфера в «Зенит» 25.07.2017 Кайо отказался от трансфера в «Зенит» Сегодня, 20:55 Бразильский защитник Родриго Кайо может присоединиться к «Зениту» По второму кругу пошли..)))) Не понятно только одно... если отказали в трансфере летом за 18 млн....то почему должны согласиться теперь за 13,5 млн......
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Не понятно только одно... если отказали в трансфере летом за 18 млн....то почему должны согласиться теперь за 13,5 млн......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...думали наПоднять ценник , а случилось вот это.....
...дорога ложка к обеду......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:41
Аргентинцы без бразильца - деньги на ветер....))

Манчини жжёт....отдать адаптированного Жулиано за 7 млн...и купить Кайо,который за пределами Сан Паоло ни разу не был за 18 млн...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 22:36
...Натурализованный аргентинец ? ЧОЛИ ?
Kerri
Kerri
вчера в 22:27
Больше денег предложили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Крейсер
вчера в 22:27
Да так правильно. Давно было уже забылось немного. И
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил SHMEL
вчера в 22:25
Обонкротить Миллира и сввалить за Бугра.
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:25
Ротация Анюкова провожают
Крейсер
Крейсер ответил Владимир_Спартак
вчера в 22:24
Владимир_Спартак:
В Советские времена была пословица, что бы стать чемпионами нужно иметь Мунтяна, Паркуяна и 9 Киевлян. МАНЧИНИ уже пора определиться кто с ним? Бразилия или Арги.
Эта шутка звучала так:
- Когда ереванский Арарат станет чемпионом?
- Когда в составе Арарата будут Мунтян, Поркуян и девять киевлян.

Хохма заключалась ещё в том, что ни Мунтян, ни Поркуян не были армянами.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:23
У Манчини хитрый план...
Крейсер
Крейсер ответил SHMEL
вчера в 22:22
SHMEL:
Теперь штук пять бразильцев и состав укомплектован!
Могли бы просто Луческу оставить и было бы у них штук пять бразильцев.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:17
Теперь штук пять бразильцев и состав укомплектован!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:16
В Советские времена была пословица, что бы стать чемпионами нужно иметь Мунтяна, Паркуяна и 9 Киевлян. МАНЧИНИ уже пора определиться кто с ним? Бразилия или Арги.
VV V
VV V
вчера в 22:11
Государственных халявных безвозвратных денег у Зенита, как у дурака махорки, почему же не купить ......
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:09
Манчини думал что куплю 10 аргентинцев и хоть один да будет Месси, но нет ) теперь будет надеяться на удачу из 10 бразил выхватить "неймара" )
juchok
juchok ответил Jeck Denielse
вчера в 22:09
Jeck Denielse:
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я про это чуть ниже писал, а именно про 18 лямов
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:08
готовь Миллер карман, сча аргентосов на бразил будут менять )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:02
Хорошие игроки у Зенита, что ему ещё надо? Как в подкидного Дурака играет МАНЧИНИ, проснуться пора Миллеру и К.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
11.11.2016, 11:26
«Зенит» претендует на защитника «Сан-Паулу» Кайо
08.07.2017, 17:51
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Бразильский защитник Родриго Кайо может присоединиться к «Зениту»

По второму кругу пошли..))))
Не понятно только одно... если отказали в трансфере летом за 18 млн....то почему должны согласиться теперь за 13,5 млн......
Крейсер
Крейсер
вчера в 21:58
Манчини покупает чётко по черновику селекционной службы МанСити.
Сильно не церемонится.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:57
аргентинцы не в моде больше?
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