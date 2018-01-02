Бразильский защитник Родриго Кайо может присоединиться к «Зениту»

По информации британской прессы, в преддверии второй части сезона «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Сан-Паулу» Родриго Кайо. «Сине-бело-голубые» уже предложили бразильскому клубу 13,5 млн евро.

Минувшим летом петербуржцы уже пытались приобрести футболиста, но тот отказался переезжать в Россию. Наставник «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает, что в этот раз Кайо пересмотрит свое решение.