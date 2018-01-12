Фанаты «Барселоны» устроили акцию в поддержку политических заключенных

Болельщики, собравшиеся на матче Кубка Испании между «Барселоной» и «Сельтой», призвали испанское правительство освободить каталонцев, которые выступали за независимость региона.

Ровно на 17 минуте и 14 секунде поединка фанаты подняли над головами 20000 баннеров с надписью «Свобода». В 1714 году состоялось последнее сражение войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.