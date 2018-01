Судья ударил игрока «Нанта» и удалил его с поля

Тони Шапрон, арбитр матча 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и ПСЖ, на эмоциях принял нестандартное решение.

На 91-й минуте встречи защитник хозяев Диего случайно зацепил рефери. Лежа на земле, Шапрон решил отомстить игроку и ударил его ногой. После этого арбитр встал и показал оборонцу вторую желтую карточку.

Поединок закончился минимальной победой парижан.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP