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Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту»

вчера, 16:46

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов привлёк внимание «Галатасарая» и «Борнмута».

Как сообщает источник, эти команды следят за положением Сафонова в парижском клубе и готовы сделать ему предложение о переходе.

В данный момент ПСЖ проводит матчи Клубного чемпионата мира, но во всех трёх играх группового этапа Сафонов оставался в запасе.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:41
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Он уедет в Турцию только в одном случае: если убедится, что основным вратарём "ПСЖ" ему не быть. Мы же с вами неоднократно из новостей узнавали, что Доннарумма может перейти в другой клуб, однако итальянец так и остался защищать ворота французской команды. Предположу, что и Матвей ждёт его окончательного выбора.
    stanichnik
    stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 23:46
    Статистика это прямое отражение мастерства игрока и, если вы от неё в восторге, то повторюсь, руководство ПСЖ в этом сезоне она не впечатлила, поэтому они ищут варианты дальнейшего трудоустройства Матвея. В вашем же очередном пустом комментарии снова нет никакой конкретики, а лишь ваша субъективная оценка увиденного. Признаюсь я немного видел в этом году игр с участием Сафонова, но мне хватило двух проигранных матчей ПСЖ в ЛЧ с Баварией и в Лиге1 со Страсбуром, чтобы с вами не согласиться и сформировать для себя диаметрально противоположное мнение. А за одно хочу вам напомнить последнюю игру нашей Сборной, где Матвей "отличился" в очередной раз в этом году. А может вы просто этот матч по каким-то причинам не видели, тогда советую посмотрите этот привоз от Сафонова.
    Надеюсь вы удовлетворены ответом
    протон
    протон ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    У Галатасарая после 14 лет ушел Муслера и ехать туда сейчас это супер вариант. ЗП ему дадут большую, закроет позицию на годы и чемпионская команда сейчас у Галатасарая сильнейшая за последние лет 10
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 22:48
    Вы привели статистику игр Матвея, а именно сколько он играл, и сколько пропустил, по - существу ставя ему в вину игру, недостойную "ПСЖ". Но... я перебираю в памяти все пропущенные им мячи и в упор не вижу явных промахов, которых у того же Доннаруммы было предостаточно. То, что он сыграл мало матчей - поверьте, не его вина. Как бы он хорошо ни играл, основным вратарём был, есть и будет итальянский голкипер, который защищает ворота сильной сборной по - существу дружественной страны. Этот факт, поверьте, играет очень существенную роль в выборе голкипера тренером.
    Последнее и немаловажное. Откуда у вас сведения, что руководство парижского клуба разочаровалось в игре Матвея ? Будьте добры, ответьте. Спасибо за диалог, всего хорошего.
    stanichnik
    stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Доброго Здоровья, Юрий!
    Вряд ли в этом сезоне игру Сафонова за ПСЖ можно назвать очень эффективной. Луис Энрике доверил Матвею защиту ворот в десяти матчах из тридцати четырёх, пропустив девять голов и лишь в трёх ему удалось сыграть на ноль, при чём далеко не с самыми сложными соперниками. В Лиге Чемпионов хоть Сафонов и получил награду за победу, но его вклад тоже очень скромный из семнадцати игр Матвей сыграл в двух. Один сухарь со скромной Жироной и поражение от Мюнхенской Баварии, после чего Главный тренер выпускал только Доннарумму. Поэтому вынужден вас огорчить и вы наверняка удивитесь, но руководство парижского клуба разочаровавшись в россиянине и не сильно рассчитывает на него в предстоящем сезоне и в случае продления контракта с Доннаруммой будет рассматривать аренду Матвея в каком-нибудь другом клубе.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 20:23
    Вратарь, достойный играть на высоком уровне, что он и доказал в "ПСЖ". Возможные работодатели наверняка видели его игру за клуб, пусть и эпизодическую, которая была очень эффективной, поэтому я не удивлён этой информации.
    vaschmap
    vaschmap
    вчера в 18:24
    Скамейки в любом клубе протирать надо, они не только в Париже пылятся.
    rfa5jq82che9
    rfa5jq82che9
    вчера в 17:57
    Так и до Турции доинтересуется.
    5e96yw2st7sh
    5e96yw2st7sh
    вчера в 17:56
    Ему и в Париже неплохо сидится
    Capral
    Capral
    вчера в 16:52
    Как он может быть интересен, если у него нет игровой практики?
    drug01
    drug01
    вчера в 16:50
    Сиди играй где играешь!!!!
    Гость
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