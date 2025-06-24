Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту»

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вчера, 16:46

Голкипер «Пари Сен-Жермен» привлёк внимание «Галатасарая» и «Борнмута».

Как сообщает источник, эти команды следят за положением Сафонова в парижском клубе и готовы сделать ему предложение о переходе.