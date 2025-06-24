Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов привлёк внимание «Галатасарая» и «Борнмута».
Как сообщает источник, эти команды следят за положением Сафонова в парижском клубе и готовы сделать ему предложение о переходе.
В данный момент ПСЖ проводит матчи Клубного чемпионата мира, но во всех трёх играх группового этапа Сафонов оставался в запасе.
Надеюсь вы удовлетворены ответом
Надеюсь вы удовлетворены ответом
Последнее и немаловажное. Откуда у вас сведения, что руководство парижского клуба разочаровалось в игре Матвея ? Будьте добры, ответьте. Спасибо за диалог, всего хорошего.
Последнее и немаловажное. Откуда у вас сведения, что руководство парижского клуба разочаровалось в игре Матвея ? Будьте добры, ответьте. Спасибо за диалог, всего хорошего.
Вряд ли в этом сезоне игру Сафонова за ПСЖ можно назвать очень эффективной. Луис Энрике доверил Матвею защиту ворот в десяти матчах из тридцати четырёх, пропустив девять голов и лишь в трёх ему удалось сыграть на ноль, при чём далеко не с самыми сложными соперниками. В Лиге Чемпионов хоть Сафонов и получил награду за победу, но его вклад тоже очень скромный из семнадцати игр Матвей сыграл в двух. Один сухарь со скромной Жироной и поражение от Мюнхенской Баварии, после чего Главный тренер выпускал только Доннарумму. Поэтому вынужден вас огорчить и вы наверняка удивитесь, но руководство парижского клуба разочаровавшись в россиянине и не сильно рассчитывает на него в предстоящем сезоне и в случае продления контракта с Доннаруммой будет рассматривать аренду Матвея в каком-нибудь другом клубе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вряд ли в этом сезоне игру Сафонова за ПСЖ можно назвать очень эффективной. Луис Энрике доверил Матвею защиту ворот в десяти матчах из тридцати четырёх, пропустив девять голов и лишь в трёх ему удалось сыграть на ноль, при чём далеко не с самыми сложными соперниками. В Лиге Чемпионов хоть Сафонов и получил награду за победу, но его вклад тоже очень скромный из семнадцати игр Матвей сыграл в двух. Один сухарь со скромной Жироной и поражение от Мюнхенской Баварии, после чего Главный тренер выпускал только Доннарумму. Поэтому вынужден вас огорчить и вы наверняка удивитесь, но руководство парижского клуба разочаровавшись в россиянине и не сильно рассчитывает на него в предстоящем сезоне и в случае продления контракта с Доннаруммой будет рассматривать аренду Матвея в каком-нибудь другом клубе.
Болейте за своих, а не против чужих!