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Беллингем — о Тренте: «Впечатляет, что он уже говорит по-испански»

вчера, 16:53

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об адаптации защитника Трента Александер-Арнольда после подписания контракта с мадридским клубом.

Он действительно крут, и в команде хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Здорово, что он теперь с нами.

Напомним, что о подписании соглашения с бывшим защитником «Ливерпуля» было объявлено 30 мая.

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Все комментарии
frzkuadk76q6
frzkuadk76q6
вчера в 20:00
Радость Джуда понятно, всё таки земеля теперь в составе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:37
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:07
    Значит на долго хочет остаться в Реале. Удачи.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 17:30
    Не уверен что Трент сможет раскрыть свой талант в Реале
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:00
    Это хорошо что так адаптируется
    Гость
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