Беллингем — о Тренте: «Впечатляет, что он уже говорит по-испански»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об адаптации защитника Трента Александер-Арнольда после подписания контракта с мадридским клубом.
Он действительно крут, и в команде хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Здорово, что он теперь с нами.
Напомним, что о подписании соглашения с бывшим защитником «Ливерпуля» было объявлено 30 мая.
оскорблять судей и в ЛаЛиге. и в КЧМ хорош.
все таки Реал представляет другие ценности, но никак не нытье и агрессию которая не относится к игре.
оскорблять судей и в ЛаЛиге. и в КЧМ хорош.
все таки Реал представляет другие ценности, но никак не нытье и агрессию которая не относится к игре.