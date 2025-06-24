Беллингем — о Тренте: «Впечатляет, что он уже говорит по-испански»

Полузащитник «Реала» рассказал об адаптации защитника после подписания контракта с мадридским клубом.

Он действительно крут, и в команде хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Здорово, что он теперь с нами.