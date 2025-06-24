Кассьерра хочет покинуть «Зенит»

Форвард Матео Кассьерра планирует уйти из «Зенита».
По данным инсайдеров, нападающий рассматривает возможность покинуть команду в это трансферное окно и готов выслушать предложения. С 28-летним колумбийцем уже связывалась испанская «Севилья», чтобы узнать условия потенциального перехода.
В прошедшем сезоне Кассьерра сыграл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
В марте этого года он провёл свой 100-й матч в составе петербургского клуба.
Какой то он ...не борзый....совсем....
Какой то он ...не борзый....совсем....
Нужен нападающий сильнее, учитывая, что Лусиано может выпускаться, как цап
Нужен нападающий сильнее, учитывая, что Лусиано может выпускаться, как цап
Узнают у него, сколько в Зените получает, хмыкнут и пойдут искать другого. )
Узнают у него, сколько в Зените получает, хмыкнут и пойдут искать другого. )