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Кассьерра хочет покинуть «Зенит»

вчера, 17:01

Форвард Матео Кассьерра планирует уйти из «Зенита».

По данным инсайдеров, нападающий рассматривает возможность покинуть команду в это трансферное окно и готов выслушать предложения. С 28-летним колумбийцем уже связывалась испанская «Севилья», чтобы узнать условия потенциального перехода.

В прошедшем сезоне Кассьерра сыграл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

В марте этого года он провёл свой 100-й матч в составе петербургского клуба.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:28
Не велика будет потеря...явно не потеря потерь...
Какой то он ...не борзый....совсем....
протон
протон
вчера в 21:16
Почти за любой вменяемый ценник нужно отдавать. Игрок - абсолютный пассажир. По уровню практически такой же, как Соболев, только занимающий легионерский слот.
Нужен нападающий сильнее, учитывая, что Лусиано может выпускаться, как цап
112910415
112910415
вчера в 20:16
Мечтал о золоте...)
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:07
"С 28-летним колумбийцем уже связывалась испанская «Севилья», чтобы узнать условия потенциального перехода."


Узнают у него, сколько в Зените получает, хмыкнут и пойдут искать другого. )
Gotlib
Gotlib
вчера в 18:34
Кассьеррка окончательно сдулась. С лучшей бомбардирки скатилась до 8 голов за сезон, срамота. Теперь пойдёт по рукам на понижение.
adekvat
adekvat
вчера в 18:28
Давно пора было уходить и Семака с собой прихватить.
lotsman
lotsman
вчера в 18:11
Опять инсайдеры. Не очень я верю их информациям, но если Кассьерра задумал, то это объяснимо. Ему уже 28, в еврокубках РПЛ неизвестно когда будет играть, а ему хочется, годы то идут.
5z4bsn45dptb
5z4bsn45dptb
вчера в 18:03
Тоже конфликт с Семаком?
nes3jbuf8327
nes3jbuf8327
вчера в 17:59
Бестолковый нападающий, по нему Турция тоскует.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:40
Клуб давно в курсе.
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:35
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:14
    Кассьерра хочет покинуть Зенит? Пусть почитает свой контракт, я думаю, что в нём описаны несколько вариантов законного прекращения трудовых отношений. Для начала нужно уведомить о своём желании нынешний клуб и озвучить выгодное предложение. Или он хочет уйти подешевле? Кстати, может и сам доплатить за уход.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:11
    А почему решил покинуть Северную Пальмиру?
    Гость
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