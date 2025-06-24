Кассьерра хочет покинуть «Зенит»

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вчера, 17:01

Форвард планирует уйти из «Зенита».

По данным инсайдеров, нападающий рассматривает возможность покинуть команду в это трансферное окно и готов выслушать предложения. С 28-летним колумбийцем уже связывалась испанская «Севилья», чтобы узнать условия потенциального перехода.

В прошедшем сезоне Кассьерра сыграл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

В марте этого года он провёл свой 100-й матч в составе петербургского клуба.