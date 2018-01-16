«Наполи» переключится на Лукаса Моуру в случае срыва трансфера Верди

«Наполи» отправил запрос «Пари Сен-Жермен» по хавбеку сборной Бразилии Лукасу Моуре, информирует источник. Неаполитанский клуб согласовал с «Болоньей» покупку полузащитника Симоне Верди, но сам футболист не уверен, что хочет менять команду в середине сезона. Отмечается, что «Наполи» даст 25-летнему итальянцу ещё несколько дней на раздумья, но уже рассматривает иные варианты усиления.

Источник сообщает, что Лукас Моура может перебраться в итальянский клуб на правах аренды с обязательством выкупа игрока, если бразилец сыграет определённое количество матчей до конца сезона.