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«Порту» и «Аль-Ахли» забили 8 мячей на двоих в матче Клубного ЧМ

вчера, 07:50
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту4 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-АхлиМатч завершен

«Порту» и «Аль-Ахли» сыграли вничью со счётом 4:4 в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

На 15-й минуте Вессам Абу Али из «Аль-Ахли» забил первый гол в этой встрече, но на 23-й Родриго Мора счёт сравнял. Тот же Абу Али сумел сделать хет-трик — к мячу на 15-й он добавил гол с пенальти на 45+2 и гол на 51-й минуте, а у «Порту» забили Уильям Гомес на 50-й и Саму Омородион на 53-й. На 64-й Мохамед Бен Ромдане снова вывел египтян вперёд, но на 89-й минуте португальцы вновь отыгрались благодаря голу Пепе.

По итогам группового этапа оба клуба набрали по 2 очка и не смогли выйти в плей-офф. В параллельном матче группы А «Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью со счётом 2:2.

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Все комментарии
xwv7x2rt8n2r
xwv7x2rt8n2r
вчера в 09:28
Весёлая получилась игра, команды явно куражились в своё удовольствие!
Николай 1
Николай 1
вчера в 09:02
Матч-огонь и веселуха!
амурец
амурец
вчера в 08:40
Порту просто повеселились, по ходу не слишком им турнир и нужен был
galem72
galem72
вчера в 08:25
Вот и игроки Порту отправляются в долгожданный отпуск. Хотя бы красиво закончили бестолковый турнир. ))
abndur2ks39u
abndur2ks39u
вчера в 07:59, ред.
Что Krakatau-то творит! Ждём достойной исландской ответки от Titikaki и Tegusigalpy! Ну и Katmandu со счётом к примеру 7:3, конечно, тоже может поучаствовать!
Гость
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