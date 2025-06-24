«Зенит» готов купить защитника «Архентинос Хуниорс»

Игрок «Архентинос Хуниорс» Роман Вега близок к переходу в «Зенит».
Петербургский клуб ведёт переговоры о трансфере 21-летнего защитника. По информации инсайдеров, российская команда заплатит 9 млн долларов за 90% прав на футболиста. В данный момент стороны обсуждают окончательные детали соглашения.
Ранее появлялась информация об интересе «Зенита» к защитнику «Фламенго» Уэсли.
Оно и должно - а вдруг этот год будет Юбилейный?
Кстати, кто подскажет:
"В каком году готовиться праздновать юбилейную викторию!?"
Оно и должно - а вдруг этот год будет Юбилейный?
Кстати, кто подскажет:
"В каком году готовиться праздновать юбилейную викторию!?"