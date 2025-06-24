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«Зенит» готов купить защитника «Архентинос Хуниорс»

вчера, 08:22

Игрок «Архентинос Хуниорс» Роман Вега близок к переходу в «Зенит».

Петербургский клуб ведёт переговоры о трансфере 21-летнего защитника. По информации инсайдеров, российская команда заплатит 9 млн долларов за 90% прав на футболиста. В данный момент стороны обсуждают окончательные детали соглашения.

Ранее появлялась информация об интересе «Зенита» к защитнику «Фламенго» Уэсли.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:10
Ах да, я как то упустил этот нюанс. Ну а у меня к нему, как к человеку, вопросов нет. А как к тренеру, при случае задам.)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:41
Жил бы в России- задал бы, непрeменно, не сомневайтесь.)))
lotsman
lotsman
вчера в 15:40
Я как то говорил, что бухгалтерией не занимаюсь, но знаю точно, что Газпром на 51% госструктура, а 49% акционерное общество, которое и содержит Зенит. И бредом по поводу более 300 сотрудников Газпрома и их родственников, посаженных в Зенит, которые доят бюджет в огромных размерах, пусть лучше интересуются соответствующие органы, а здесь, этими провокационными изречениями заниматься не надо. И можете ставить мне бан.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:36
Вот именно, тренер зачастую получает то, что получает, а не то, что ему хочется. А если к Семаку, как к ЧЕЛОВЕКУ, много вопросов, то следует задать ему ЛИЧНО эти вопросы.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Сами себе прoтиворечите, любезный. Что значит- или тренер плохой или игрок не соответствует схеме? Но тренер, принимая игрока в команду, должен думать о его возможностях и способностях сыграться с новыми партнерами или нет? Должен представлять себе мысленно, хотябы- впишется игрок в тренерскую схему или нет? Приличный тренер, прежде, чем хватать кого попало должен присмотреться и подумать- нужен ли ему тот или иной игрок... Я знаю, что вы скажите: Семака никто не спрашивает! Даже если так, то уже это, говорит об отношении руководства к тренеру, которого используют как ширму. И даже в этом случае, к Семаку, как к человеку- очень много вопросов...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:33
Меня поражает наивность главного фаната Зенита Лоцмана. Газпром это госструктура официально. С его слов " вносит деньги в бюджет' А как иначе. У нас и вузы и больницы тоже вносят деньги в бюджет' и обязаны это делать Газпром сделал Зенит непрофильным активом , посадил туда более 300 своих чиновников и из родню и доит бюджет в огромных размерах. Это позор нашего футбола и нашей страны.
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
Избавиться от тренера? Возможно. Я тоже согласен чтобы в клубе был тренер высшей категории. Но говорить о человеке, что он не уважающий себя негодяй, будучи не знакомым с этим человеком, я не могу и не стану. И никто не даст гарантии, что очень хороший тренер, профессионал семи пядей во лбу, по жизни не является негодяем. Развивать профессионального игрока тренер тоже не обязан, да и не будет. Хороший тренер должен правильно использовать игрока в своей схеме, грамотно учитывая способности игрока. Если это не получается, то либо тренер плохой, либо игрок не соответствует его схеме.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:23
Выращивать, возможно, никого и не обязан, по примеру Великого Бескова, но развивать обязан, в противном случае- получите еще один, безысходный и провальный сезон...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:14
Из ваших знакомых? Оно и понятно.))) А вот я знаю, что очень многие, настоящие болельщики Зенита, неоднократно говорили мне, что мечтают избавиться от Семака.
И, любезный, не надо говорить об его ошибках. У него не просто ошибки- у него катастрофические, глобальные просчеты, а те, кто сознательно закрывают на это глаза- себя не уважают...
Еще не уволили? Ладно, уволите следующей весной- после очередного провального сезона...)))
lotsman
lotsman ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:08
В профессиональном клубе никого не растят, к вашему сведению. Главный тренер работает с профессионалами и выращивать никого не обязан. Руку в бюджет никто не запускает. Клуб к этому вообще не касается, а Газпром, если вы не в курсе, сам в бюджет вносит гораздо больше, чем кто либо.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
)) ВСЕ, от мала до велика?!!! Не слишком ли много на себя берёте?)) Я понимаю, что те, кто не поддерживает ВАШЕ личное мнение, не подходят под ВАШИ лекала, те все не уважают себя, плохие люди, не заслуживающие вашего уважения. Но это ваше мнение и, по моему, не надо говорить о всех, от мала до велика.) Среди всех моих знакомых, к примеру, никто не разделяет такое мнение. Не всегда человек, делающий ошибки, просчёты, является плохим, и не всегда вундеркинд является превосходным. А по поводу увольнения, я решил дать ему ещё один шанс.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:54
А где выпускники орденоносный академии бомжей все играют? В Зените-2,3,4,5?
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:43
Да, кстати, почему вы до сих пор его не уволили?! Хотите выговор, с занесением в личное дело?!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:37
Вот только не надо кривить душой. Уже все- от мала до велика высмеяли вашего гения. Человек проваливший два сезона и со скоростью света деградирующий и регрессирующий не может заслуживать уважения. Но ваше руководство- еще хуже Семака, если такое и такого терпит...
Futurista
Futurista
вчера в 11:32
Футболистопровод "Сила Южной Америки")...
Брулин
Брулин
вчера в 11:17
Вега вегану, приятно же. Своих растить хлопотно, это уметь нужно, проще ручку в бюджет запустить и чувствовать себя крутым. Воронеж был прав.
Шуnя771
Шуnя771 ответ v7f8gk8kay8c (раскрыть)
вчера в 11:08
мИ беседуем только с теми, кто не прячется за вуалью...)))
lotsman
lotsman ответ wx4r3vmv9p8x (раскрыть)
вчера в 11:05
Не обращайте внимания. Есть такие люди, которые ни разу не встречавшиеся с человеком, не видевшие его в лицо, но почему то знающие, что этот человек не уважает себя.)
Capral
Capral ответ wx4r3vmv9p8x (раскрыть)
вчера в 10:42
К счастью, лично не знаком, но это и не обязательно, чтобы сделать выводы о человеке, который, элементарно не уважает себя...
v7f8gk8kay8c
v7f8gk8kay8c ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:39
Какое место занял спартак в свой юбилейный год или все ждет юбилей Симоняна?
wx4r3vmv9p8x
wx4r3vmv9p8x ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:35
Вы лично знакомы с Семаком, чтобы так голословно утверждать?
lotsman
lotsman ответ a-league (раскрыть)
вчера в 10:30
В 2025 году 100 лет, как образовался футбольный клуб, а 2026 сотый сезон, сыгранный Зенитом. И этот сотый сезон Зенит постарается выиграть, если уж не удалось выиграть столетие со дня рождения.
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
вчера в 10:09
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
a-league
a-league ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:07
Да ну будут потихоньку переносить юбилей, и всего-то и делов
lotsman
lotsman
вчера в 10:04
Вообще то я не верю в информации инсайдеров, но защиту у Зенита надо усилять однозначно.
Capral
Capral
вчера в 09:51, ред.
Чем дольше Семак торчит в Зените, тем больше я его не уважаю. Ни самолюбия, ни гордости- ничего не осталось у человека...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 09:35
Рыжик-Мурыжик)
С утра Валерианы лекарственной тяпнул?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:33
Спартаку чемпионство уже даже сниться перестало.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:28
Невооруженным глазом видно - тренерский талант Сергея Богдановича заиграет новыми, мозаичными красками!
Оно и должно - а вдруг этот год будет Юбилейный?
Кстати, кто подскажет:
"В каком году готовиться праздновать юбилейную викторию!?"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Над защитой Зениту надо поработать...
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