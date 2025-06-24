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Зико: «Европейский футбол переоценён»

вчера, 11:52

Бразильский тренер Зико заявил, что европейские команды придумывают оправдания своей плохой игре на Клубном чемпионате мира.

Европейский футбол переоценён. Этому нужно положить конец. Футбол не принадлежит Европе. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают придумывать оправдания. Похоже, они не знают, как играть в неблагоприятных условиях. Когда что-то идёт не так, начинаются разговоры о жаре, концовке сезона и тому подобном.

Напомним, что бразильские клубы «Палмейрас» и «Ботафого» уже обеспечили себе выход в плей-офф Клубного ЧМ.

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Зико
Перевод с globo.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 21:56
Многих не хватает- и Кройфа, и Мюллера, и Беккенбауэра...
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Эх, сейчас как раз таки не хватает таких ярких игроков, каким в свое время был Платини.
yhnsxrs8wg96
yhnsxrs8wg96
вчера в 19:41
Судя по результатам КЧМ он прав.
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:38
Ладно бы такое услышать от аргентинца. Но ведь про европейский футбол рассуждает человек из страны которая за последние 20 лет только раз выползла в полуфинал ЧМ. Да и то чтобы огрести на своем Минейрао с рекордным счетом за всю историю турнира.
Датак
Датак
вчера в 17:17
если европейский переоценен,тогда в Бразилии вообще нет футбола
Futurista
Futurista
вчера в 15:01
"Кудесники мяча" против "кудесников бабла")...
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:38
Футбол уже давно не тот переоценен это точно шас и нету нормального футбола
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:25
Доброго Здоровья, adekvat!
Как правило на треть состоящих из африканцев и южноамериканцев.
9kt4rqayxb5m
9kt4rqayxb5m
вчера в 13:13
Спорное высказывание,об этом можно спорить бесконечно
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:52
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Как говорят, "с языка снял", только хотел напомнить про 86 год. Высокогорье, тяжело было, но играли, наши тоже старались, не ныли. Мы тогда по молодости, так "болели", что и на другой день болели, но это не мешало радоваться игре.
p.s. извини, понимаю, что опечатка. Арту́р Анту́нес Кои́мбра (Зико) - выдающийся футболист сборной Бразилии. Прозвище получил в семье, дома его называли Артурзиньо («Маленький Артур»).
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:47
Дело даже не в погоде. А в мотивации. У всех вот вот должен начаться долгожданный отпуск, и на те, откуда не возьмись взялся турнир. Ты долларовый миллионер, но не можешь отдохнуть за эти деньги. Уефа обязала всех играть с основным составом, вот и вынуждены игарть через не хочу. Уверен футболистам просто не в кайф гонять там мячик
adekvat
adekvat
вчера в 12:41
Чемпионат выиграет европейская команда, как ни крути.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 12:28
Не согласен с Зико!
Capral
Capral
вчера в 12:04
То, что он переоценён- это факт неоспоримый, о чем недавно говорил М.Платини. Исчезли романтика и утончённость, в игре не хватает импровизации и нестандартных ходов... Но всё же, и погодные условия недооценивать тоже не стоит. Играть в такой обстановке очень сложно. Время проведения турнира выбрали неудачное. Сразу вспомнился ЧМ-86 в Мексике, когда играли в сложнейших условиях, с повышенной влажностью, а в некоторых случаях и в разряженном воздухе, но играли же... Но тогда- футбол был еще настоящий, который и вспомнил, Великий француз.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:03
На фоне выступления бразильских клубов он может так сказать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:01
Зико говорит так словно южноамеры клубы часто побеждали в последние годы .в старом формате КЧМ когда бразильцы побеждали в финале и брали кубки?
uypjd4vbhr7n
uypjd4vbhr7n
вчера в 11:59
Что-то ветерана куда-то не туда понесло
Гость
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