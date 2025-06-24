Зико: «Европейский футбол переоценён»

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вчера, 11:52

Бразильский тренер заявил, что европейские команды придумывают оправдания своей плохой игре на Клубном чемпионате мира.

Европейский футбол переоценён. Этому нужно положить конец. Футбол не принадлежит Европе. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают придумывать оправдания. Похоже, они не знают, как играть в неблагоприятных условиях. Когда что-то идёт не так, начинаются разговоры о жаре, концовке сезона и тому подобном.