Бразильский тренер Зико заявил, что европейские команды придумывают оправдания своей плохой игре на Клубном чемпионате мира.
Европейский футбол переоценён. Этому нужно положить конец. Футбол не принадлежит Европе. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают придумывать оправдания. Похоже, они не знают, как играть в неблагоприятных условиях. Когда что-то идёт не так, начинаются разговоры о жаре, концовке сезона и тому подобном.
Напомним, что бразильские клубы «Палмейрас» и «Ботафого» уже обеспечили себе выход в плей-офф Клубного ЧМ.
p.s. извини, понимаю, что опечатка. Арту́р Анту́нес Кои́мбра (Зико) - выдающийся футболист сборной Бразилии. Прозвище получил в семье, дома его называли Артурзиньо («Маленький Артур»).
p.s. извини, понимаю, что опечатка. Арту́р Анту́нес Кои́мбра (Зико) - выдающийся футболист сборной Бразилии. Прозвище получил в семье, дома его называли Артурзиньо («Маленький Артур»).