Дьёкереш может не явиться на сборы «Спортинга»

Форвард Виктор Дьёкереш не хочет возвращаться в расположение «Спортинга».
По информации источника, шведский нападающий зол на «Спортинг» из-за нарушения договорённости о трансфере и заявил руководству, что больше не будет играть за португальскую команду. Дьёкереш собирается не явиться на предсезонную подготовку, которая стартует 1 июля.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в лондонский «Арсенал».
В 33 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии он забил 39 голов и отдал 7 результативных передач.
все этот напоминает ситуацию с Осимхеном из Наполи.
тогда Де Лаурентис не продал его на пике востребованности,
и теперь имеет то что имеет.
Осимхен в Турции, и неизвестно, что будет.
глупо не отпускать игрока, если он не хочет играть.
мы уже видели, как уходили Энцо Фернандес и Кайседо.
все этот напоминает ситуацию с Осимхеном из Наполи.
тогда Де Лаурентис не продал его на пике востребованности,
и теперь имеет то что имеет.
Осимхен в Турции, и неизвестно, что будет.
глупо не отпускать игрока, если он не хочет играть.
мы уже видели, как уходили Энцо Фернандес и Кайседо.