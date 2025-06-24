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Дьёкереш может не явиться на сборы «Спортинга»

вчера, 13:17

Форвард Виктор Дьёкереш не хочет возвращаться в расположение «Спортинга».

По информации источника, шведский нападающий зол на «Спортинг» из-за нарушения договорённости о трансфере и заявил руководству, что больше не будет играть за португальскую команду. Дьёкереш собирается не явиться на предсезонную подготовку, которая стартует 1 июля.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в лондонский «Арсенал».

В 33 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии он забил 39 голов и отдал 7 результативных передач.

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Все комментарии
r9h2k7tfuh3x
r9h2k7tfuh3x
вчера в 15:28
Дьёкереш явно заслуживает большего!
Брулин
Брулин
вчера в 15:23
Если Арсенал упустит Дьокереша - это будет величайшей ошибкой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:14
как бы президент Спортинга не переиграл сам себя в этой ситуации.
все этот напоминает ситуацию с Осимхеном из Наполи.
тогда Де Лаурентис не продал его на пике востребованности,
и теперь имеет то что имеет.
Осимхен в Турции, и неизвестно, что будет.
глупо не отпускать игрока, если он не хочет играть.
мы уже видели, как уходили Энцо Фернандес и Кайседо.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:40
Все идет к тому, что он перейдет в СА.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:26
Не удивлюсь, если за пределами португальского чемпионата вновь станет игроком уровня Чемпионшипа.
Гость
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