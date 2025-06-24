Дьёкереш может не явиться на сборы «Спортинга»

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вчера, 13:17

Форвард не хочет возвращаться в расположение «Спортинга».

По информации источника, шведский нападающий зол на «Спортинг» из-за нарушения договорённости о трансфере и заявил руководству, что больше не будет играть за португальскую команду. Дьёкереш собирается не явиться на предсезонную подготовку, которая стартует 1 июля.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в лондонский «Арсенал».

В 33 матчах прошедшего сезона чемпионата Португалии он забил 39 голов и отдал 7 результативных передач.