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«Атлетико» собирается приобрести полузащитника из Лиги 1

вчера, 11:24

Игрок «Страсбура» Мохамаду Диарра может продолжить карьеру в «Атлетико».

По информации источника, в прошлом сезоне скауты мадридцев несколько раз приезжали на матчи сенегальца в чемпионате Франции. Сам футболист заинтересован в сделке из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов. Сумма перехода 21-летнего полузащитника может составить 25 млн евро.

В минувшем сезоне Диарра сыграл в 30 матчах Лиги 1, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что мадридский «Атлетико» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но не смог выйти из группы даже благодаря победе в последнем туре над «Ботафого» (1:0).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:08
Если возьмут то как грится на вырост)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:36
"Как ныне сбирается вещий Олег,
Отмстить неразумным хазарам...")
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
"Футболист заинтересован в сделке из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов" - Осталось заинтересовать Атлетико...)
Гость
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