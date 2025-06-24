«Атлетико» собирается приобрести полузащитника из Лиги 1

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вчера, 11:24

Игрок «Страсбура» может продолжить карьеру в «Атлетико».

По информации источника, в прошлом сезоне скауты мадридцев несколько раз приезжали на матчи сенегальца в чемпионате Франции. Сам футболист заинтересован в сделке из-за возможности сыграть в Лиге чемпионов. Сумма перехода 21-летнего полузащитника может составить 25 млн евро.

В минувшем сезоне Диарра сыграл в 30 матчах Лиги 1, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что мадридский «Атлетико» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но не смог выйти из группы даже благодаря победе в последнем туре над «Ботафого» (1:0).