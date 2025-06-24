ЦСКА возобновил переговоры о трансфере Садулаева

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вчера, 12:04

Полузащитник грозненского «Ахмата» возобновляет переговоры с ЦСКА .

По информации источника, армейский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но пока не договорился с представителями 25-летнего игрока. Действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2025 года. Об интересе «красно-синих» впервые стало известно ещё две недели назад.

В прошедшем сезоне футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.