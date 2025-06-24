ЦСКА возобновил переговоры о трансфере Садулаева

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев возобновляет переговоры с ЦСКА.
По информации источника, армейский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но пока не договорился с представителями 25-летнего игрока. Действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2025 года. Об интересе «красно-синих» впервые стало известно ещё две недели назад.
В прошедшем сезоне футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
и в классной команде, как ЦСКА, Лечи еще сильней заиграет.
когда Кузяев переходил в Зенит, все смеялись.
однако Далер не стал лишним в футболе Семака.
и в классной команде, как ЦСКА, Лечи еще сильней заиграет.
когда Кузяев переходил в Зенит, все смеялись.
однако Далер не стал лишним в футболе Семака.