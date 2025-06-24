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ЦСКА возобновил переговоры о трансфере Садулаева

вчера, 12:04

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев возобновляет переговоры с ЦСКА.

По информации источника, армейский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но пока не договорился с представителями 25-летнего игрока. Действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2025 года. Об интересе «красно-синих» впервые стало известно ещё две недели назад.

В прошедшем сезоне футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:56
Качественный, настырный, техничный- такой не потеряется в ЦСКА.
протон
протон
вчера в 21:10
Скорость, дриблинг, самоотдача, отбор.. Наверное, это всё. Остальное на среднероссийском уровне. Но, футболисты, способные созидать за счет индивидуальных действий, у нас, понятное дело, в диковинку и товар штучный, отсюда и цена. Лично мне игрок нравится, мог бы нам принести пользу, но тратить 8+ млн, конечно же, нецелесообразно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:53
Пусть переходит! Там ему легче, вдруг, если захочет в Европу
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:27
Здравствуйте!

Я читал, что Лукина не продают, а хотят в аренду отдать. и ценник за Леччи был 8.
a-league
a-league
вчера в 18:12
Очень годный полузащитник, но в Ахмате развития для него нет. Попал бы к Валере - был бы толк, не зря он его в сборную постоянно приглашает
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:16
Сумма трансфера 11 лямов. я не верю . И источник, в стиле карпова. Мимо
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:52
Лечи- красавчик, технарь, тот еще!!! Сейчас вопрос, что за тренер пришел в ЦСКА, и сможет ли развить талант Садулаева, потому что будет очень жаль, если такой талант потускнеет. Но будем надеяться на лучшее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:36
ЦСКА точно пригшодится Садулаев.
и в классной команде, как ЦСКА, Лечи еще сильней заиграет.
когда Кузяев переходил в Зенит, все смеялись.
однако Далер не стал лишним в футболе Семака.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:12
Надеюсь, клубы договорятся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Олег, поскольку ты как обычно не в теме, расскажу тебе главное. ЦСКА предлагает Ахмату в рамках этого трансфера защитника Лукина одного из сильнейших молодых защитников РПЛ. Его даже Спартак хотел купить, но отказали. И кроме того ещё 4-5 млн евро. Это далеко не копейки. Тем более у Ахмата проблемы с защитой. Если бы Ахмату было бы неинтересно, то переговоры давно бы прекратились. Так что мой тебе дружеский совет. Поменьше выдумывай, Если есть вопросы спрашивай у меня. Будешь всегда в теме. Удачи старина. Мне все пояснил?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:05
Думаю следующим тренером ЦСКА будет Березуцкий,по любому он набирается опыта.На счет трансфера Садулаева,как случится переход,тогда можно будет говорить.Трансферы это очень тонкое дело,много моментов в них.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:57
Это не тот случай когда за копейки можно выторговать хорошего игрока, здесь придется хорошенько раскошелиться или Лечи найдут другие, а скорее всего останется в Ахмате.
Лыжники хорошую цену не дадут.
Capral
Capral
вчера в 12:06
Вот, это было усиление для армейцев. Удачи им в переговорах!!!
Шишанутый
Шишанутый ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:05
Спасибо за ответ! Тогда я туда тоже вступлю.
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