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Бэйл: «Покупка „Кардиффа“ — это моя мечта»

вчера, 10:17

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл подтвердил информацию о желании приобрести валлийский футбольный клуб «Кардифф».

Мы говорили об этом, пытались взаимодействовать с «Кардиффом», в будущем появятся свежие новости. Это команда, близкая моему сердцу. Я бы хотел стать частью развития клуба и вывести его в Премьер-Лигу, где ему и место. Оказаться вовлеченным в группу владельцев было бы мечтой, ставшей реальностью.

Клуб по итогам прошлого сезона опустился из Чемпионшипа в третий по силе английский дивизион.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 10:58
Бейл патриот уельса, видимо поэтому в Англии у него всегда будут одни враги, а попытки играть в футбол в Англии превращаться в ад.
Гость
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