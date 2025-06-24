Бэйл: «Покупка „Кардиффа“ — это моя мечта»

Бывший нападающий мадридского «Реала» подтвердил информацию о желании приобрести валлийский футбольный клуб «Кардифф».

Мы говорили об этом, пытались взаимодействовать с «Кардиффом», в будущем появятся свежие новости. Это команда, близкая моему сердцу. Я бы хотел стать частью развития клуба и вывести его в Премьер-Лигу, где ему и место. Оказаться вовлеченным в группу владельцев было бы мечтой, ставшей реальностью.