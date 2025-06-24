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Степашин: «На должности главного тренера „Динамо“ мог оказаться Черчесов»

вчера, 13:41

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о выборе между Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным на должность нового главного тренера команды.

Мы в клубе сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в самом «Динамо». В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» ещё в прошлом сезоне.

Напомним, что о назначении Карпина было официально объявлено 13 июня.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Хи-хи-хи...
Николай 1
Николай 1 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:08
У сборной Казахстана? (ехидно).
Vilar
Vilar
вчера в 22:57
Знал бы Степашин, как он нас всех возбудил: "слепые" - прозрели; "глухие" - слышат; "калеки" без ног - пошли; не верующие - поверили; верующие - не поверили.
ABir
ABir
вчера в 21:59
Черчесов в пролом тоже тренер сборной, да и успехов у той сборной поболее будет.
Capral
Capral
вчера в 21:34
Анатолий Кандауров.

Это было- сильно, профессионально и обезоружевающе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
    311
    311
    вчера в 20:55
    Стас пока думает, вариантов много
    Capral
    Capral
    вчера в 20:30
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1 ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 20:29
      Лайк за "Мимино".
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      вчера в 20:00
      Давая отличную характеристику В.Г. Карпину, г-н Степашин тем самым признал, что С.С.Черчесов не обладает положительными качествами (перечислил их), присущими гл. тренеру клуба. Ну а ссылка на то, что г-н Карпин знает многих игроков команды, что является плюсом, просто поразительна по своему непрофессионализму.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 19:30
      "Степашин: «На должности главного тренера „Динамо“ мог оказаться Черчесов»"

      Я так понимаю, что ЭТИМ Степашин решил напугать болел Динамо Москва.
      Ну, чтобы они могли поплевать три раза через левое плечо и сказать: "Хорошо, что пронесло" ))
      112910415
      112910415
      вчера в 18:43
      Без Стаса как-то лучше
      Gotlib
      Gotlib ответ adekvat (раскрыть)
      вчера в 18:22
      Арахис точно не сделает, а вот Карп сделает.
      "Я так думаю", как сказал бы Валентин Константинович (Валикó). 😁
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 16:52
      Зря Черчесов так долго ждет клуб с баблом,время так быстро уходит.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:37
      Как по мну, так есть некорректность по отношению к Станиславу Саламовичу.
      Зачем после назначения озвучивать косвенные причины отказа известному, общественному человеку.
      STVA 1
      STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 16:35
      Приветствую Иван! Ну да классно было бы
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:32
      Лучше бы Юрана позвали
      Николай 1
      Николай 1
      вчера в 16:24
      Хрен редьки не слаще!
      stanichnik
      stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 16:23
      Доброго Здоровья, Володя!
      К этой фотке нужна озвучка от Юрия Никулина, на его месте должен был быть я.))
      Capral
      Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 16:08
      Таки да, дело говоришь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
      STVA 1
      STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:05
      Ты там аккуратней! А то будешь как Садальский в фильме!
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 15:43
      Слава Богу, что это усатое испражнение проплыло мимо Динамо.
      Capral
      Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 15:33, ред.
      Карпин- непростой человек, как каждый из нас. Но если говорить о его характере, то почему не вспомнить чеха, который матерился на ПК, где наверняка присутствовали и женщины...
      Никто Карпина не возносит до небес, но он, по своему интересный тренер, а главное- в его футболе есть тренерская система, чего нет, у большинства российских тренеров...
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:28
      Тогда и Артету можно с серебряным трофеем АПЛ поздравить. Трехкратный обладатель между прочим
      Capral
      Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 15:25
      Привет, Володя!!!
      Даже не могу нормально посмеяться- язык болит...
      И все равно, смеюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂😂😂👌👌👌👌👌👌👌👌👌✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
      sv_1969
      sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 15:21
      Ну вообще то Стас тоже с людьми через губу иногда разговаривает!
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 15:19
      Ну и зДря подумал Стас)))
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 15:19
      Это о Карпине, понятно. А о Черчесове слов не нашлось?
      gxwfn7asw5ts
      gxwfn7asw5ts
      вчера в 15:17
      Кинули Стаса, а он так ждал и надеялся
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1
      вчера в 15:16
      Степашин признал тем самым, пусть и косвенно, что чуть было не посадили динамовской корабль на мель!
      Гость
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