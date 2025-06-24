"Степашин: «На должности главного тренера „Динамо“ мог оказаться Черчесов»"

Член совета директоров московского «Динамо» рассказал о выборе между и на должность нового главного тренера команды.

Мы в клубе сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в самом «Динамо». В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» ещё в прошлом сезоне.