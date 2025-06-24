«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче Клубного ЧМ

«Интер Майами» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).
На 16-й минуте Тадео Альенде из «Интера» забил первый гол в этой встрече. На 65-й Луис Суарес удвоил преимущество команды. Но на 80-й минуте игрок «Палмейраса» Паулиньо один мяч отыграл, а на 87-й Маурисио установил окончательный счёт — 2:2.
По итогам группового этапа «Палмейрас» занял первое место в группе А, «Интер Майами» финишировал на втором месте. У обоих клубов по 5 очков, но бразильцы выше по дополнительным показателям.
В параллельном матче группы «Порту» и «Аль-Ахли» сыграли вничью со счётом 4:4.
В целом, обе команды прошли дальше и результат положительный для обоих команд.
Но Интер Майами дальше будет играть с ПСЖ, а Палмейрас с Ботафого.
Здесь Интеру Майами не повезло конечно)
В целом, обе команды прошли дальше и результат положительный для обоих команд.
Но Интер Майами дальше будет играть с ПСЖ, а Палмейрас с Ботафого.
Здесь Интеру Майами не повезло конечно)
Захватывающий сценарий - удалось подвесить интригу и, казалось, в финале мы увидим драму, но в завершении всё равно получился Happy End! Режиссура - выше всяких похвал!
В общем, я думаю, данное действо - реальный претендент на Оскар сразу в нескольких номинациях!
Захватывающий сценарий - удалось подвесить интригу и, казалось, в финале мы увидим драму, но в завершении всё равно получился Happy End! Режиссура - выше всяких похвал!
В общем, я думаю, данное действо - реальный претендент на Оскар сразу в нескольких номинациях!