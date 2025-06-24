«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче Клубного ЧМ

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вчера, 07:31

«Интер Майами» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).

На 16-й минуте Тадео Альенде из «Интера» забил первый гол в этой встрече. На 65-й Луис Суарес удвоил преимущество команды. Но на 80-й минуте игрок «Палмейраса» Паулиньо один мяч отыграл, а на 87-й Маурисио установил окончательный счёт — 2:2.

По итогам группового этапа «Палмейрас» занял первое место в группе А, «Интер Майами» финишировал на втором месте. У обоих клубов по 5 очков, но бразильцы выше по дополнительным показателям.

В параллельном матче группы «Порту» и «Аль-Ахли» сыграли вничью со счётом 4:4.