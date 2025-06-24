 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2025

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче Клубного ЧМ

вчера, 07:31
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасМатч завершен

«Интер Майами» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Палмейрасом» (2:2).

На 16-й минуте Тадео Альенде из «Интера» забил первый гол в этой встрече. На 65-й Луис Суарес удвоил преимущество команды. Но на 80-й минуте игрок «Палмейраса» Паулиньо один мяч отыграл, а на 87-й Маурисио установил окончательный счёт — 2:2.

По итогам группового этапа «Палмейрас» занял первое место в группе А, «Интер Майами» финишировал на втором месте. У обоих клубов по 5 очков, но бразильцы выше по дополнительным показателям.

В параллельном матче группы «Порту» и «Аль-Ахли» сыграли вничью со счётом 4:4.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Атлетико» одолел «Ботафого», но не вышел в плей-офф КЧМ-2025
Вчера, 00:01
ПСЖ обыграл «Сиэтл» в матче Клубного чемпионата мира
23 июня
«Манчестер Сити» разгромил «Аль-Аин» в матче Клубного чемпионата мира
23 июня
«Реал» в меньшинстве обыграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира
23 июня
«Ювентус» разгромил «Видад» в матче Клубного чемпионата мира
22 июня
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбил из Кубка Китая действующего победителя
22 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Per4ick
Per4ick
вчера в 19:10
"Американский" клуб, где в составе нет ни одного американца в основе, а лишь только латиносы да кореша месси
амурец
амурец
вчера в 15:11
Попалась команда котрой не по фиг на этот неочемный турнир, и все Месси сдулся
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 13:10
Суарес молодца! Великолепно сыграл. У Интера дальше шансов очень мало, даже если бы попали на Фого. Скамейки у команды нет. Вышедшие на замену игроки, кроме Альбы ничем не помогли, а сделали только хуже, особенно гаитянин.
Для клуба из МЛС выход в плэй офф результат отличный.
catal
catal
вчера в 12:41, ред.
Еле ползающий Месси, при каждом получении мяча которым комментаторы ахают и охают "это будет опасно", "о мяч у Месси, наверное будет гол", "Месси сейчас что-нибудь придумает" - при этом Интер Майами играл как команда третьей лиги, перекатывая мяч между Бускетсом и защитниками 90% игрового времени, ничего "опасного", ничего интересного, ничего "инопланетного".
Месси был похож на себя самого периода Барселоны. Важный вид гениального руководителя всем миром. Никчемность. Бесполезность.
Кстати и на этом КЧМ (как и в сборной Аргентины) Месси не дает никому бить по воротам. Только сам. Результат - один забитый гол, футбол конечно командная игра, да?
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:03
А говорили из группы не выйдет Интер Майами. Оформили путёвку в день рождения лучшего игрока в истории футбола. Молодцы!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:13
Гном уже Палмейрасу не может забить
9ahey6z384gp
9ahey6z384gp
вчера в 10:29
Договорняк?)
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 09:26
Это была шикарная игра!.. Актёры играли так, что поверил бы Станиславский!
Захватывающий сценарий - удалось подвесить интригу и, казалось, в финале мы увидим драму, но в завершении всё равно получился Happy End! Режиссура - выше всяких похвал!
В общем, я думаю, данное действо - реальный претендент на Оскар сразу в нескольких номинациях!
112910415
112910415
вчера в 09:15
удачно получилось
Kostya-515
Kostya-515 ответ m35d8n6g8w34 (раскрыть)
вчера в 08:20
Здесь смотря как посмотреть.
В целом, обе команды прошли дальше и результат положительный для обоих команд.
Но Интер Майами дальше будет играть с ПСЖ, а Палмейрас с Ботафого.
Здесь Интеру Майами не повезло конечно)
m35d8n6g8w34
m35d8n6g8w34
вчера в 07:33
Похоже результат устроил обе команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 