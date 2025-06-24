Доннарумма: «Месси — величайший игрок мира»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался об игре против Лионеля Месси, с командой которого парижане встретятся в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
Месси — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть вместе с ним, это было невероятно. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна его победить.
ПСЖ в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира обыграл «Сиэтл Саундерс» и вышел в плей-офф, где встретится с клубом «Интер Майами».
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит, и говорит так сладко, чуть дыша:
"Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки!"
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит, и говорит так сладко, чуть дыша:
"Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки!"