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Доннарумма: «Месси — величайший игрок мира»

вчера, 13:29

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался об игре против Лионеля Месси, с командой которого парижане встретятся в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Месси — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть вместе с ним, это было невероятно. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна его победить.

ПСЖ в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира обыграл «Сиэтл Саундерс» и вышел в плей-офф, где встретится с клубом «Интер Майами».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:07
И что теперь, проиграть его команде?
catal
catal
вчера в 14:57
Умные люди любят троллить Месси, чтобы тот делал еще более грозное и великое лицо, проигрывая с треском.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит, и говорит так сладко, чуть дыша:
"Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки!"
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56, ред.
Джанлуиджи похоже "соломку стелет" во вратарской...)))
e72k9fjx7nmj
e72k9fjx7nmj
вчера в 13:55
Вот в очной игре мы увидим кто лучший!!!
Гость
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