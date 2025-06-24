Доннарумма: «Месси — величайший игрок мира»

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вчера, 13:29

Голкипер «Пари Сен-Жермен» высказался об игре против , с командой которого парижане встретятся в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Месси — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть вместе с ним, это было невероятно. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна его победить.