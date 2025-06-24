Маскерано: «„Интер Майами“ вошёл в число 16 лучших команд мира»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил матч против «Палмейраса» в третьем туре группы А Клубного чемпионата мира.
Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться.
«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» со счётом 2:2 и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира со второго места в группе.
Майами очень слабая команда,я вот посмотрел матч 3 тура и это просто слёзы. Месси вообще даже не пешеход,а столБ. За весь матч его имя услышал только при перепасовки. А вот Суарез действительно сделал игру. голевая и гол! В великолепной форме уругваец,да и ещё в таком возрасте.
ПСЖ однозначно вынесет вперёд ногами в 1 тайме этих улиток.
Группа у америкосов очень и очень слабая оказалась,как говорится Инфатильный старался.
Майами очень слабая команда,я вот посмотрел матч 3 тура и это просто слёзы. Месси вообще даже не пешеход,а столБ. За весь матч его имя услышал только при перепасовки. А вот Суарез действительно сделал игру. голевая и гол! В великолепной форме уругваец,да и ещё в таком возрасте.
ПСЖ однозначно вынесет вперёд ногами в 1 тайме этих улиток.
Группа у америкосов очень и очень слабая оказалась,как говорится Инфатильный старался.