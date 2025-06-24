Маскерано: «„Интер Майами“ вошёл в число 16 лучших команд мира»

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вчера, 08:09

Главный тренер «Интер Майами» оценил матч против «Палмейраса» в третьем туре группы А Клубного чемпионата мира.

Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Это исторический вечер для МЛС , потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться.

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» со счётом 2:2 и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира со второго места в группе.