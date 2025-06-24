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Маскерано: «„Интер Майами“ вошёл в число 16 лучших команд мира»

вчера, 08:09
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасМатч завершен

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил матч против «Палмейраса» в третьем туре группы А Клубного чемпионата мира.

Отличный матч для нас. Было сложно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы вошли в число 16 лучших команд мира. МЛС должна гордиться.

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» со счётом 2:2 и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира со второго места в группе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:04
с такой игрой, пожалуй любая команда апл и выиграет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:03
Порто приехало с академией. Египтяне так себе.там голкипер дырявый,да и сама команда мастерством не блещет.А вот Палмерас даже проигрывая в Два мяча,смог отыграться и выйти на 1 место.
Майами очень слабая команда,я вот посмотрел матч 3 тура и это просто слёзы. Месси вообще даже не пешеход,а столБ. За весь матч его имя услышал только при перепасовки. А вот Суарез действительно сделал игру. голевая и гол! В великолепной форме уругваец,да и ещё в таком возрасте.
ПСЖ однозначно вынесет вперёд ногами в 1 тайме этих улиток.
Группа у америкосов очень и очень слабая оказалась,как говорится Инфатильный старался.
Брулин
Брулин
вчера в 11:20
Да им повезло просто, что Порту трупаки, провалившие даже свою португальскую лигу. На КЧМ надо везти лучших здесь и сейчас а не по какому то там левому рейтингу.
adekvat
adekvat
вчера в 10:35
Бред, какие лучшие каманды мира, кто вообще отбирал их для этого чемпионата? В той же Европе есть еще команд 30 которым этот великий ИМ влетит по полной.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:19
Выручите ему медаль. ))) 16 лучших тов. При нем Интер Майами даже не первый и не второй клуб МЛС
Датак
Датак
вчера в 09:03, ред.
мда...какие громкие заявления порождает этот турнир...
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:59
В шестнадцать лучших клубов мира это он конечно погорячился, но выход из грппы это несомненно успех.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:45
Он реально считает и думает, что Майами, выйдя в плей офф такого «турнира» автоматически стали в числе лучших команд мира?😁
Incredulous
Incredulous ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 08:20
Приветствую! Всегда рады пополнению. Чем больше людей в группе, тем интереснее будет борьба. Вы к нам в одиночестве или всем семейством?
Гость
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