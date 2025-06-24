Альба: «Луис Энрике — лучший в мире тренер»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба оценил выход своей команды в плей-офф Клубного чемпионата мира и назвал наставника «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике лучшим тренером в мире.
Выход из группы — это замечательное достижение. Теперь нам предстоит сыграть против ПСЖ, и это будет очень сложно. Посмотрим, сможем ли мы выстоять. Мы сражались во всех трёх матчах. Однако сейчас мы говорим о победителе Лиги чемпионов. Мы знаем их футболистов, их тренера. Мне повезло играть под руководством Энрике, и я всегда говорил, что он лучший в мире. Но мы постараемся их победить. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, насколько далеко сможем зайти.
«Интер Майами» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Палмейрасом» со счётом 2:2 и благодаря этому вышел в 1/8 финала, где сыграет с ПСЖ.
возможно, так и есть
возможно, так и есть