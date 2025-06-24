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Альба: «Луис Энрике — лучший в мире тренер»

вчера, 09:08
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 2Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасМатч завершен

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба оценил выход своей команды в плей-офф Клубного чемпионата мира и назвал наставника «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике лучшим тренером в мире.

Выход из группы — это замечательное достижение. Теперь нам предстоит сыграть против ПСЖ, и это будет очень сложно. Посмотрим, сможем ли мы выстоять. Мы сражались во всех трёх матчах. Однако сейчас мы говорим о победителе Лиги чемпионов. Мы знаем их футболистов, их тренера. Мне повезло играть под руководством Энрике, и я всегда говорил, что он лучший в мире. Но мы постараемся их победить. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, насколько далеко сможем зайти.

«Интер Майами» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Палмейрасом» со счётом 2:2 и благодаря этому вышел в 1/8 финала, где сыграет с ПСЖ.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:15
Топ тренером он никогда не был
112910415
112910415
вчера в 13:03
хм ... ну ...
возможно, так и есть
sv_1969
sv_1969 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 12:05
Скажу так - оба хороши
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:02
Надо было понадежнее играть в обороне и выиграть у Палмейраса. С ПСЖ нет шансов, если Майами не мог удержать счет 2-0, 2-1.
2q65g3gaxkxm
2q65g3gaxkxm
вчера в 11:08
Дать ему Спартак и пусть докажет
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:05, ред.
По мне так Конте
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:54
На данный момент он действительно лучший
catal
catal
вчера в 09:41
    yxbsuj6s9eba
    yxbsuj6s9eba
    вчера в 09:35
    Если среди физруков, то тогда конечно
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:20
    Вполне возможно.
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