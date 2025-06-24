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«Ювентус» предложил «Порту» 30 млн евро за Консейсау, но ему отказали

вчера, 09:24

Туринский «Ювентус» хочет выкупить права на нападающего Франсишку Консейсау, принадлежащего «Порту».

По информации из источника, итальянцы предложили 30 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока. Португальский клуб не согласился и сообщил, что есть другие команды, которые готовы заплатить больше. Сообщается, что у «Ювентуса» нет права первоочередного выкупа Консейсау, отыгравшего в Италии год на правах аренды.

Прямо сейчас 22-летний Консейсау принимает участие в Клубном чемпионате мира в составе «старой синьоры». В победном матче против «Видада» (4:1) он выходил на замену.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:52
Португальцы умеет торговаться. Так что придётся Ювентусу попотеть чтобы купить его.
fifa77707
fifa77707
вчера в 09:33
Ну дороже он не стоит , он не может играть в серии-а , это вам не Испания или Португалия , тут в защите все плотно и с такими физическими данными ему трудно играть в Италии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Старая сеньора, попыталась за гроши приобрести молодого кавалера!)
Но потомки пиратов уверенно ответили - наши лавочники стоят дороже!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:30
"Рынок" спокойно объяснили в Порту...)
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