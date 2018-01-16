Таски: «У „Спартака“ достаточно времени, чтобы наверстать в чемпионате упущенное»

Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что «красно-белым» в текущем сезоне по силам выиграть дубль - чемпионат и Кубок России:

«Стартовая фаза сезона нам не очень удалась. Соперники в играх с чемпионом старались уделить максимальное внимание обороне. Мы теряли очки с командами, находившимися ниже нас в турнирной таблице. Не набирали баллы, которые зарабатывали на последних минутах в предыдущем сезоне. Так и выросло отставание от „Локомотива“. Но, думаю, у нас достаточно времени, чтобы наверстать упущенное.

Если резюмировать наше выступление в чемпионате России в первой части сезона в трех фразах, то скажу так: „плохой старт“, „улучшение ситуации“ и „хороший финиш“.

Хочу, чтобы мы вновь стали чемпионами, ведь это вполне возможно. А еще желаю, чтобы мы взяли Кубок России. У нас довольно хорошие позиции, чтобы выиграть этот трофей. А главное – все эти пожелания реальны. Их можно и нужно осуществлять».