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Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 18’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 18’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
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Таски: «У „Спартака“ достаточно времени, чтобы наверстать в чемпионате упущенное»

сегодня, 17:57

Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что «красно-белым» в текущем сезоне по силам выиграть дубль - чемпионат и Кубок России:

«Стартовая фаза сезона нам не очень удалась. Соперники в играх с чемпионом старались уделить максимальное внимание обороне. Мы теряли очки с командами, находившимися ниже нас в турнирной таблице. Не набирали баллы, которые зарабатывали на последних минутах в предыдущем сезоне. Так и выросло отставание от „Локомотива“. Но, думаю, у нас достаточно времени, чтобы наверстать упущенное.

Если резюмировать наше выступление в чемпионате России в первой части сезона в трех фразах, то скажу так: „плохой старт“, „улучшение ситуации“ и „хороший финиш“.

Хочу, чтобы мы вновь стали чемпионами, ведь это вполне возможно. А еще желаю, чтобы мы взяли Кубок России. У нас довольно хорошие позиции, чтобы выиграть этот трофей. А главное – все эти пожелания реальны. Их можно и нужно осуществлять».

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:04
Уверен у вас все получится...
Литейный 4
Литейный 4 ответил drug01
сегодня в 18:35
drug01:
Слишком поздно проснулись, Спартак по зимней спячки всегда ЧУДИТ !!!!!!
Он всегда чудит и во все времена. Это же Спартак. :)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 18:20
...весна у нас всегда была проблемной , но это и будет сюрпризом в этом году...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил drug01
сегодня в 18:09
drug01:
Слишком поздно проснулись, Спартак по зимней спячки всегда ЧУДИТ !!!!!!
Но мы все еще в кубке, а вы - нет.
drug01
drug01
сегодня в 18:03
Слишком поздно проснулись, Спартак по зимней спячки всегда ЧУДИТ !!!!!!
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