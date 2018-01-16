«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Сообщается, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Вердер», который ищет замену защитнику Луке Калдироле - клуб готов расстаться с неугодным итальянцем, если по тому поступит достойное предложение.

Напомним, что срок действия контракта Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года, и стороны пока так и не договорились о его продлении.

На продлёнку. Таски, Кришито, Гранквист и другие игроки РФПЛ, чьи контракты на исходе