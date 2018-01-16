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«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»

сегодня, 21:07

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Сообщается, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Вердер», который ищет замену защитнику Луке Калдироле - клуб готов расстаться с неугодным итальянцем, если по тому поступит достойное предложение.

Напомним, что срок действия контракта Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года, и стороны пока так и не договорились о его продлении.

На продлёнку. Таски, Кришито, Гранквист и другие игроки РФПЛ, чьи контракты на исходе

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Alex-96
Alex-96
сегодня в 21:14
Только в спартаке так - обороны нет, а защитники на продажу есть.
VadimR
VadimR
сегодня в 21:14
Не думаю что это будет усилением для Вердера, Джикия другое дело! По сути единственный стоящий защитник в Спартаке!
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