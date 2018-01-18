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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Гендиректор «Рубина»: «Цакташ самовольно покинул сборы клуба»

сегодня, 12:07

Вчера стало известно о том, что хорватский хавбек Мийо Цакташ расторг контракт с «Рубином». Генеральный директор казанцев Рустам Саяхов рассказал о случившемся:

«Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение „Рубина“ со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты. В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке.

Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях».

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответил Parovoznic
сегодня в 19:50
Parovoznic:
В Локомотиве одна баба, что "рулила" клубом, разогнала многих. От нас подобным образом бежали и Диарра, и Бассуфа, и Майкон с Фернандешем по дублям-скамейкам скитались... Так что не вы первые, не вы - последние... Кста, при нормальном руководстве клубом из команды не бегут.
да , у нас тренер не очень !
Parovoznic
Parovoznic ответил ildar_3871
сегодня в 14:56
ildar_3871:
какой клуб выгнал всех иностранцев , покажи мне единственный такой клуб , да это только ФК Бер дыев , во всем мире !
В Локомотиве одна баба, что "рулила" клубом, разогнала многих. От нас подобным образом бежали и Диарра, и Бассуфа, и Майкон с Фернандешем по дублям-скамейкам скитались...
Так что не вы первые, не вы - последние...
Кста, при нормальном руководстве клубом из команды не бегут.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил ildar_3871
сегодня в 14:33
ildar_3871:
какой клуб выгнал всех иностранцев , покажи мне единственный такой клуб , да это только ФК Бер дыев , во всем мире !
Руководство Рубина зрит в корень Ильдарка. Через пару лет в РФПЛ легионеров будет раз-два и обчёлся, всё идёт к этому. Многие т.н топы уже сейчас делают это. Посмотри на ЦСКА, Локо, Спартак, Динамо, Краснодар, которые смотрят и берут в свои клубы россиян, своих воспитанников. Рубин не от хорошей жизни избавляется от нелеквида и ты понимаешь это, но делаешь вид, что не понимаешь. Я на ветке Рубина уже объяснял, что почём, да и в СМИ было достаточно информации, почему Рубину пришлось пойти на такой шаг. И хватит беситься на тренера ты это делаешь с самого начала отставки Бекиевича и твой лозунг: " Рубин-для татар" помню. Давай покедова).
ildar_3871
ildar_3871 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:21
Сергеевич вернулся 1:
О! Два барабанщика отписались). Ну куда Рубину без них?). Один всё Николая ищет, второму всё Бердыев покоя не даёт, недолог тот час, когда они соединятся..)). Рубин не первый, и не последний в сложившейся ситуации.
какой клуб выгнал всех иностранцев , покажи мне единственный такой клуб , да это только ФК Бер дыев , во всем мире !
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:16
О! Два барабанщика отписались). Ну куда Рубину без них?). Один всё Николая ищет, второму всё Бердыев покоя не даёт, недолог тот час, когда они соединятся..)).
Рубин не первый, и не последний в сложившейся ситуации.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:10
Пример дурной для других тем более в контракте черным по белому видимо прописана не устойка....
Байкал-38
Байкал-38 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:51
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВСЕ БЕГУТ ИЗ РУБИНА, СКОРО И САМ РУБИН УБЕЖИТ ИЗ РФПЛ ! ГЫ-ГЫ
Как думаешь казанский уже в поезде или в самолёте, по пути в Тарасовку?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:49
От Бердыева все уже сбежали , больше некому бежать ! Ну в Европе тоже меняют тренеров , ну никто так не выгоняет футболистов , туркмен хочет получить какую то должность в Рубине ?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:38
В прошлом сезоне потратили кучу денег на тренера и футболистов. В этом уже долги по зарплате. Когда уже нашими клубами будут управлять люди, которым важен футбол, а не распил денег? Хотя о чем я. Иных уж нет, а те далече.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:37
ВСЕ БЕГУТ ИЗ РУБИНА, СКОРО И САМ РУБИН УБЕЖИТ ИЗ РФПЛ !
ГЫ-ГЫ
FROLL 001
FROLL 001 ответил cska plus
сегодня в 12:17
cska plus:
Серьёзнейший побег.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:10
Серьёзнейший побег.
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