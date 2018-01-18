Гендиректор «Рубина»: «Цакташ самовольно покинул сборы клуба»

Вчера стало известно о том, что хорватский хавбек Мийо Цакташ расторг контракт с «Рубином». Генеральный директор казанцев Рустам Саяхов рассказал о случившемся:

«Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение „Рубина“ со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты. В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке.

Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях».