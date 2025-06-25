Томас Мюллер подтвердил, что может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в МЛС.
Да, такой вариант развития событий возможен. Шанс есть, но мне нужно всё обдумать.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал слухи о том, что он может продолжить карьеру в МЛС.
Да, такой вариант развития событий возможен. Шанс есть, но мне нужно всё обдумать.
Хитрый, склочный тип, который достойно не может уйти из Баварии.
Хитрый, склочный тип, который достойно не может уйти из Баварии.