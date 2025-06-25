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Томас Мюллер подтвердил, что может продолжить карьеру в МЛС

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
Сбитый мессершмитт!))
Хитрый, склочный тип, который достойно не может уйти из Баварии.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 17:08
Думаю, что Томасу понравилось в Америке и он хочет там остаться. Осталось лишь согласовать контракт с клубом из МЛС.
Capral
Capral
вчера в 16:19, ред.
Не представляю, кому он нужен. Вчера, в игре с Бенфикой, Сане выложил Мюллеру- филигранный, изумительный пас, что, с Сане, вообще случается крайне редко, но Мюллер, находясь в убойнейшей позиции, даже грамотно и технично не смог принять мяч и атака Баварии провалилась... Ну возможно, в любительской лиге МЛС, кому-то и глянется. В Германии еще находятся люди, критикующие руководство Баварии за то, что не продлили Мюллера, а сам Мюллер ходит по TV и плачется на свою судьбу.
u29zcs6uwtn9
u29zcs6uwtn9
вчера в 15:43
Почему нет, там пенсионеров с именем принимают
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
любовь футболу не насытит деньгами))
Гость
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