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Роналдиньо двумя словами охарактеризовал «Барселону»

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Evgen_86
Evgen_86
вчера в 22:09, ред.
Алонсо потребовалось несколько лет, что бы сделать середняк победителем Бундеслиги и КГ, при этом не проиграв ни одного матча внутри страны. Компани пришёл в команду с менталитетом гегемона с топовым составом, лучшим в лиге и скамейка лучше чем у других.
Сомневаюсь, что этот бельгиец даже в ЛЧ вывел бы Байер.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:25
Приветствую, Юрий!!!
Хорошо, убедили))). Что мне в вас нравится- эта ваша манера поведения и общения. Вы не провоцируете оппонента, нe бросаетесь с кулаками и оскорблениями. К таким людям всегда проникаешься Уважением и приятно общаться. Респект вам, Уважаемый!!!

Немного отвлекусь от темы. Так вот, вы написали, что пора вытягивать Баварию из болота. Не согласен, Бавария не в болоте, если вы говорите о тренере. Да, Компани еще неопытный тренер, с небольшим багажом знаний, но он вернул клубу чемпионство, и то, на что Алонсо потребовалось несколько лет, Компани сделал за один сезон. Сейчас в Германии нет сильных тренеров. Есть Ф.Магат- последний из магикан, но oн не при делах и больше занят административной работой...

Сможет ли Компани удержаться в клубе, поглядим...)))
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Доброго дня, Виктор!

Рассею большое заблуждение многих. Испанский портал Sport.es опубликовал расследование, в котором сводил вместе цифры, а они такие:
благодаря участию аргентинца в акциях клуба, его проектах, а также с продажи атрибутики лично Месси заработал для Барселоны с 2017-го года 620 млн. евро. 380-т были выплачены Лео, остальные 240 - чистый доход клуба только с одного аргентинца.

Месси всегда приносил клубу больше, намного больше денег, чем получал зарплаты.
Capral
Capral
вчера в 16:26
Один уже из этого "дома" вынес всё, что только возможно, даже тумбочку с клопами, и кажется, собирается вернуться...
Niagara
Niagara
вчера в 16:21
я бы хотел чтоб он играл до сих пор
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 15:52
Мой дом - "тюрьма".. (Промес).. 🤭
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:41
Двумя словами охарактеризовал три слова.
Гость
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