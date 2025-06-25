Роналдиньо двумя словами охарактеризовал «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо двумя словами охарактеризовал каталонский клуб.
«Барселона» — мой дом.
«Барселона» — мой дом.
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Сомневаюсь, что этот бельгиец даже в ЛЧ вывел бы Байер.
Сомневаюсь, что этот бельгиец даже в ЛЧ вывел бы Байер.
Хорошо, убедили))). Что мне в вас нравится- эта ваша манера поведения и общения. Вы не провоцируете оппонента, нe бросаетесь с кулаками и оскорблениями. К таким людям всегда проникаешься Уважением и приятно общаться. Респект вам, Уважаемый!!!
Немного отвлекусь от темы. Так вот, вы написали, что пора вытягивать Баварию из болота. Не согласен, Бавария не в болоте, если вы говорите о тренере. Да, Компани еще неопытный тренер, с небольшим багажом знаний, но он вернул клубу чемпионство, и то, на что Алонсо потребовалось несколько лет, Компани сделал за один сезон. Сейчас в Германии нет сильных тренеров. Есть Ф.Магат- последний из магикан, но oн не при делах и больше занят административной работой...
Сможет ли Компани удержаться в клубе, поглядим...)))
Хорошо, убедили))). Что мне в вас нравится- эта ваша манера поведения и общения. Вы не провоцируете оппонента, нe бросаетесь с кулаками и оскорблениями. К таким людям всегда проникаешься Уважением и приятно общаться. Респект вам, Уважаемый!!!
Немного отвлекусь от темы. Так вот, вы написали, что пора вытягивать Баварию из болота. Не согласен, Бавария не в болоте, если вы говорите о тренере. Да, Компани еще неопытный тренер, с небольшим багажом знаний, но он вернул клубу чемпионство, и то, на что Алонсо потребовалось несколько лет, Компани сделал за один сезон. Сейчас в Германии нет сильных тренеров. Есть Ф.Магат- последний из магикан, но oн не при делах и больше занят административной работой...
Сможет ли Компани удержаться в клубе, поглядим...)))
Рассею большое заблуждение многих. Испанский портал Sport.es опубликовал расследование, в котором сводил вместе цифры, а они такие:
благодаря участию аргентинца в акциях клуба, его проектах, а также с продажи атрибутики лично Месси заработал для Барселоны с 2017-го года 620 млн. евро. 380-т были выплачены Лео, остальные 240 - чистый доход клуба только с одного аргентинца.
Месси всегда приносил клубу больше, намного больше денег, чем получал зарплаты.
Рассею большое заблуждение многих. Испанский портал Sport.es опубликовал расследование, в котором сводил вместе цифры, а они такие:
благодаря участию аргентинца в акциях клуба, его проектах, а также с продажи атрибутики лично Месси заработал для Барселоны с 2017-го года 620 млн. евро. 380-т были выплачены Лео, остальные 240 - чистый доход клуба только с одного аргентинца.
Месси всегда приносил клубу больше, намного больше денег, чем получал зарплаты.