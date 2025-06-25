Стала известна вместимость «Камп Ноу» после реконструкции

«Барселона» объявила, что первый матч на обновленном «Камп Ноу» состоится 10 августа.
Как сообщается, после реконструкции стадион будет вмещать 105 000 зрителей. Ранее «Камп Ноу» вмещал 99 000 человек.
«Барселона» объявила, что первый матч на обновленном «Камп Ноу» состоится 10 августа.
Как сообщается, после реконструкции стадион будет вмещать 105 000 зрителей. Ранее «Камп Ноу» вмещал 99 000 человек.
А здесь аж 105 тыс. - прибыль вообще хрен когда посчитаешь...)
А здесь аж 105 тыс. - прибыль вообще хрен когда посчитаешь...)