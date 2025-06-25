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Стала известна вместимость «Камп Ноу» после реконструкции

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Barcelona
Barcelona ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 09:38
Ты представляешь под каким давлением будет играть реал мадрид на Камп Ноу!
Barcelona
Barcelona ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 09:35
🤣Все туристы как раз таки в Мадриде.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
и это впечатляет !
hpc4n42uaea9
hpc4n42uaea9
вчера в 18:45
Мечтаю когда-нибудь побывать там.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39

А здесь аж 105 тыс. - прибыль вообще хрен когда посчитаешь...)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:36
Будет полу пустой стадион на почти всех матчах. Туда при ходят в основном обычно туристы, фанатов у Барселоны мало.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:30
Сто пять тысяч зрителей это очень много. Самое интересное, что даже обычные проходные матчи будут собирать гораздо больше половины от максимальной вместимости стадиона. Не сомневаюсь, что выручка от продажи билетов составляет весьма значительную часть прибыли ФК Барселона.
drug01
drug01
вчера в 16:30
Теперь должен быть результат под стать аренды
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