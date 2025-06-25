Стала известна вместимость «Камп Ноу» после реконструкции

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вчера, 16:19

«Барселона» объявила, что первый матч на обновленном «Камп Ноу» состоится 10 августа.

Как сообщается, после реконструкции стадион будет вмещать 105 000 зрителей. Ранее «Камп Ноу» вмещал 99 000 человек.