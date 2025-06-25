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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2025

Казанский «Сокол» вынужден продавать форму ради участия в следующем матче

вчера, 15:00

Казанский «Сокол» выставил на продажу единственный основной комплект игровой формы, чтобы собрать средства для участия в ближайшем матче Второй лиги «Б» Группы 4. Об этом сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Вторая лига устроена так, что вылететь отсюда по спортивному принципу нельзя: даже если команда занимает последнее место, она всё равно остаётся в профессиональном футболе. Но парадокс в том, что уйти можно не из-за игры, а из-за денег — просто не на что будет участвовать в чемпионате, содержать команду, выезжать на матчи, арендовать поле.

Продажа формы для нас — это не жест отчаяния, а вынужденная, но честная мера: так мы открыто говорим о ситуации и ищем возможности двигаться дальше.

Ранее «Сокол» уже сталкивался с финансовыми трудностями после ухода главных инвесторов. Однажды клуб удалось спасти благодаря объявлению на «Авито».

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Сокол Казань
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:31
форма ФК Сокол пользуется спросом у покупателей ?!
49ztpw5whyny
49ztpw5whyny
вчера в 23:33
    y5d877yfx5uf
    y5d877yfx5uf
    вчера в 16:37
    В любом случае это более честная позиция, чем писать письма президенту.
    r6c8t23pk3x5
    r6c8t23pk3x5 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 16:37
    А вы уверены, что в клубе много функционеров? Откуда у вас такая информация, если не секрет?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:29
    Ну продадут единственный основной комплект формы, а играть в чём будут? В набедренных повязках?
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 15:42, ред.
    Бедненькие, голодают, наверное... А штат функционеров не пробовали сократить? Нет, не возникает у меня желания пустить скупую мужскую слезу. Все руководящие пиявки уже надоели, ничем не брезгуют, готовы жрать всё подряд. Какой бюджет потянет аппетит этих вурдалаков? Ну и зачем Татарстану нужен такой нахлебник? Может пришло время Правительству Субъекта Федерации избавиться от глубоко убыточного актива? Я бы ещё назначил аудит ФК Сокол Казань...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:40
    Мазохисты? К чему эти мучения?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:04
    Ну теперь уж точно - "Гол как Сокол"...)
    Гость
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