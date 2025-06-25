Казанский «Сокол» вынужден продавать форму ради участия в следующем матче

Казанский «Сокол» выставил на продажу единственный основной комплект игровой формы, чтобы собрать средства для участия в ближайшем матче Второй лиги «Б» Группы 4. Об этом сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

Вторая лига устроена так, что вылететь отсюда по спортивному принципу нельзя: даже если команда занимает последнее место, она всё равно остаётся в профессиональном футболе. Но парадокс в том, что уйти можно не из-за игры, а из-за денег — просто не на что будет участвовать в чемпионате, содержать команду, выезжать на матчи, арендовать поле.

Продажа формы для нас — это не жест отчаяния, а вынужденная, но честная мера: так мы открыто говорим о ситуации и ищем возможности двигаться дальше.