«Милан» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника «Торино»

«Милан» начал новый этап переговоров с «Торино» и находится на грани достижения соглашения о трансфере 23-летнего полузащитника Самуэле Риччи.
«Россонери» готовы предложить за итальянского футболиста 22 миллиона евро плюс ещё 3 миллиона в виде бонусов. Осталось уладить лишь последние детали сделки.
25 млн €, то их можно будет только поздравить с этой сделкой, т.к можно сказать даром получат одного из лучших опорников СерииА!!! Если в верхушке Милана будет порядок, то думаю Риччи станет топчиком, ему нужна готовая система, в которой он продолжит свой рост
25 млн €, то их можно будет только поздравить с этой сделкой, т.к можно сказать даром получат одного из лучших опорников СерииА!!! Если в верхушке Милана будет порядок, то думаю Риччи станет топчиком, ему нужна готовая система, в которой он продолжит свой рост