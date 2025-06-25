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«Милан» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника «Торино»

вчера, 15:32

«Милан» начал новый этап переговоров с «Торино» и находится на грани достижения соглашения о трансфере 23-летнего полузащитника Самуэле Риччи.

«Россонери» готовы предложить за итальянского футболиста 22 миллиона евро плюс ещё 3 миллиона в виде бонусов. Осталось уладить лишь последние детали сделки.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:11
Если Милану удастся подписать Риччи за
25 млн €, то их можно будет только поздравить с этой сделкой, т.к можно сказать даром получат одного из лучших опорников СерииА!!! Если в верхушке Милана будет порядок, то думаю Риччи станет топчиком, ему нужна готовая система, в которой он продолжит свой рост
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Совет да любовь ему в новом клубе...
Гость
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