«Милан» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника «Торино»

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вчера, 15:32

«Милан» начал новый этап переговоров с «Торино» и находится на грани достижения соглашения о трансфере 23-летнего полузащитника .

«Россонери» готовы предложить за итальянского футболиста 22 миллиона евро плюс ещё 3 миллиона в виде бонусов. Осталось уладить лишь последние детали сделки.