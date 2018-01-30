Владельцы двух клубов РФПЛ могут попасть под санкции США

Министерство финансов США минувшей ночью опубликовало так называемый «кремлёвский доклад». В список вошли многие российские политики и бизнесмены: предполагается, что в будущем эти люди могут попасть под новые американские санкции.

В «кремлевский список» помимо прочих попали президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, а также председатель правления генерального спонсора санкт-петербургского «Зенита» ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Также в «кремлевском докладе» фигурируют руководитель московского «Торпедо» Роман Авдеев, бизнесмен Алишер Усманов (владелец 30% акций лондонского «Арсенала»), хозяин «Челси» Роман Абрамович и Петр Авен, банк которого является одним из партнеров ЧМ-2018.