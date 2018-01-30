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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 43’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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Владельцы двух клубов РФПЛ могут попасть под санкции США

сегодня, 14:03

Министерство финансов США минувшей ночью опубликовало так называемый «кремлёвский доклад». В список вошли многие российские политики и бизнесмены: предполагается, что в будущем эти люди могут попасть под новые американские санкции.

В «кремлевский список» помимо прочих попали президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун, а также председатель правления генерального спонсора санкт-петербургского «Зенита» ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Также в «кремлевском докладе» фигурируют руководитель московского «Торпедо» Роман Авдеев, бизнесмен Алишер Усманов (владелец 30% акций лондонского «Арсенала»), хозяин «Челси» Роман Абрамович и Петр Авен, банк которого является одним из партнеров ЧМ-2018.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 20:41
Опять америкосы придумывают новые санкции))
Что будут делать, когда все возможные санкции закончатся? Будем ядерным оружием мериться? Ну там они голову в песок зароют))
Тага Дага
Тага Дага ответил Багров-брат
сегодня в 20:22
Никто тебе не поверить. ..это плохо очень.
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 20:01
Да себя то ты хоть обуважайся! Кто нибудь, из твоего хотя бы окружения, был в этом замечен?)) Вряд ли, иначе не пытался бы ты здесь красоватся как муха на стекле))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:57
Так на вопрос то мне чудо чего не отвечаешь, так и обходишь стороной. Типичный словоблуд. Без смысла , без связки, но с большим желанием))
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 19:52
korn3512:
Бадров - не брат ты мне .Строчи пока смешной человек свои тлмуды, позже отвечу, без внимания не оставлю)
Очень приятно, что в братья не записан...))) Иначе бы перестал уважать себя...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 19:48
korn3512:
Опять поигрываешь определяющий "интеллектуал") Ава была, пунктуация была, теперь и до "Ахаха" дополз) 0:3 уже)
""Опять поигрываешь определяющий "интеллектуал") - фраза, реально, вводит в желание найти переводчика...))) Ну а ставить счёт поединка Вам не привыкать, СпаМ и так судейский корпус тащит за счёт чемоданного финансирования...)))
И не стоит брать количеством, изучайте диалектику. Не всегда количество переходит в качество...)))
korn3512
korn3512
сегодня в 19:46
Бадров - не брат ты мне .Строчи пока смешной человек свои тлмуды, позже отвечу, без внимания не оставлю)
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:43
И судя по всему перед зеркалом еще сидишь - красуешься) Нарцисс, в колпаке)
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:41
Опять поигрываешь определяющий "интеллектуал")
Ава была, пунктуация была, теперь и до "Ахаха" дополз)
0:3 уже)
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:38
Вот немного уже лучше, но опять же, масса определений. Основания на то какие, "уполномоченный" на определения?)
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 19:37
korn3512:
И этому чудаку , который меня тут пытается зацепить за аву - 52?! Ахахахаха
"Ахахахаха" - это популярное самопризнание? Аплодирую...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 19:35
korn3512:
Одерну сразу, ты хоть надорвись но от количества ")))" в конце каждой фразы, твой текст смешней не становится! Если ты сюда зашел в поисках признания, то желательно чем то должен удивить местных обитателей, иначе славы тебе не сыскать, колпак с бубенцами у тебя на голове уже преобрел ярко выраженные очертания. Еще пара заурядных пшиков и это станет твоей неотъемлемой частью, так сказать продолжением тебя)
Да не слава меня беспокоит, сидячий Вы наш, причём виртуальная, на истинном положении не отражающаяся...))) Меня беспокоит мракобесие, распространяющееся со стороны красно-бледных новоиспечённых фанов, у которых нет ни Родины, ни Веры, одно схизматичное стремление стать превыше всех по титулам и "еже с ними"...)))
А надрываться я не намерен, возраст позволяет соизмерять как физические, так и интеллектуальные нагрузки, соответственно с оппонентами...)))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:35
Я думал там школьник какой то со второй смены причесал со сдобной булочкой из школьного буфета в зубах! )А там...) Всё намного серьезней))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:33
Ну "силён" ,, "мальчонка"))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:31
И этому чудаку , который меня тут пытается зацепить за аву - 52?! Ахахахаха
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 19:25
Одерну сразу, ты хоть надорвись но от количества ")))" в конце каждой фразы, твой текст смешней не становится! Если ты сюда зашел в поисках признания, то желательно чем то должен удивить местных обитателей, иначе славы тебе не сыскать, колпак с бубенцами у тебя на голове уже преобрел ярко выраженные очертания. Еще пара заурядных пшиков и это станет твоей неотъемлемой частью, так сказать продолжением тебя)
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 19:06
korn3512:
Так уже лучше! Про аву было, про пунктуацию тоже, что на подходе? Ступор?))
Что Вы! Ступор...))) Кстати, "Ступор, - это один из видов двигательного расстройства, представляющий собой полную обездвиженность с мутизмом и ослабленными реакциями на раздражение, в том числе болевое". Надеюсь, Ваше образование не требует объяснения, что такое "мутизм", если что, загуглите...))) Про "аву" было, так-как это, обычно образ, каким Вы хотите представлять себя в этом "обществе", а про пунктуацию, так не надо заморачиваться, если уровень образования не позволяет, и не стоит...)))
Но мы отвлеклись от темы...))) Таки, Вас расстроило, что красно-бледные клуб "народный", но не того "народа"?...)))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 18:54
Так уже лучше! Про аву было, про пунктуацию тоже, что на подходе? Ступор?))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:49
И где мясные которые кричали про трудности Гинера? Ауууууу? Вы где?
Теперь трудности у федуна! хе - хе
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 18:48
korn3512:
Ты тут как видно за локальным признанием в очереди стоишь))
Членораздельная речь присутствует, проблемы с пунктуацией...)))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 18:48
Находок не вижу! Старайся лучше!) Может кто оценит)
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 18:45
korn3512:
Меня бесят?? Где именно я тебе об этом написал? Или ты опять в своих затуманенных воображениях плаваешь?)
Ну, если даже не бесят, а просто непонятны... Тогда понятна Ваша аватарка...)))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 18:42
Ты тут как видно за локальным признанием в очереди стоишь))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 18:40
Меня бесят?? Где именно я тебе об этом написал? Или ты опять в своих затуманенных воображениях плаваешь?)
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
сегодня в 18:36
korn3512:
Ты долго еще будешь тут всем свои определения вешать, фантазер?)
Так, не нравиться, идите в другую раздевалку...))) Если не хватает слов, рекомендую словари Даля, Ожегова, другие источники... Вы же сами приверженцы "демократии" и "свободы слова"...))) Или у молодого поколения слов не хватает?...)))
А ОПРЕДЕЛЕНИЕ - это "логическая операция установления смысла термина". Вас бесят "логические операции"?...)))
korn3512
korn3512 ответил Литейный 4
сегодня в 18:32
Литейный уже чемпионство по товарнякам празднуешь?))
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
сегодня в 18:27
Ты долго еще будешь тут всем свои определения вешать, фантазер?)
Багров-брат
Багров-брат ответил Супервайзер
сегодня в 18:20
Супервайзер:
Спасибо за разрешение, товарищ прапорщик! Вы здесь так навоняли, что выйти для меня, это, как лизнуть задницу вышестоящего для вас.
Вам, как я вижу, вышестоящие не особо, Вы вышележащих предпочитаете...)))
RussianHorse
RussianHorse ответил Великий Князь
сегодня в 18:17
Великий Князь:
Артём, загляни в офтоп, вопрос там задам.) Привет!
Привет, щас.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 18:16
И что же так пучит либеральную основу? В преддверии возможных санкций со стороны "друзей"? Так, "друзья познаются в беде", вот они свою "беду" на красно-бледных и перекладут...)))
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