Весь расклад в плей-офф Клубного чемпионата мира. Встретятся знакомые финалисты Лиги чемпионов

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02 июля 2025, 16:22

Десерт – поединок парижан и баварцев.

Четвертьфиналы Клубного ЧМ

5 июля, 19:00. ПСЖ – «Бавария»

Главная вывеска следующей стадии турнира. Уже в субботу в удобное для европейских зрителей время сыграют ПСЖ и «Бавария». Они встречались в финале Лиги чемпионов, тогда Коман забил родному клубу, а Нойер остановил Мбаппе, Неймара и Ди Марию. Пять лет назад у ПСЖ был другой состав, в основе остался только капитан Маркиньос, но бразилец больше не играет в опорной зоне, вернулся в защиту. Португальцы Невеш и Витинья, а также испанец Руис проверят хавбеков «Баварии». У немцев больше игроков помнят победу в финале Лиги чемпионов над ПСЖ . Нойер, Киммих, Горецка, Гнабри, Коман и Мюллер снова могут выйти на поле, хотя не все будут в основе. Нойеру придется спасать, ведь Кварацхелия, Дуэ, Баркола и Дембеле – опасная четверка форвардов, они легко создают моменты. И не всегда удачно их реализуют, как показала игра с «Ботафого». У «Баварии» тоже хватало шероховатостей на турнире, хотя у клуба из Мюнхена опять есть козырь, которого нет у парижан. Пять лет назад у Флика в атаке был Левандовски. Сейчас у Компани в центре Кейн, и это грозное оружие, как и инсайд Мусиала.

5 июля, 23:00. «Реал» – «Боруссия» Д

Кроме финала 2020 года, повторят состав решающего матча Лиги чемпионов 2024. Клуб из Дортмунда тогда неожиданно добрался до финала, выбив по пути ПСЖ . Победитель в схватке знакомых тренеров Алонсо и Ковача сыграет против лучшего в дуэли парижан и баварцев. И кто здесь фаворит? По игре «Реала» и «Ювентуса» очевидно, что мадридцы далеки от оптимальной формы. Форвард соперника Коло Муани не забил в дебюте, как и его напарник. Итальянцы могли повести в счете, и тогда не сал бы победным гол молодого воспитанника «Реала» Гонсало Гарсии. Звезды «сливочных» не забили в матче против «Ювентуса», а у «Боруссии» есть хороший голкипер Кобель и опыт встреч против живучего «Реала». Немецкий клуб не является удобным соперником для испанцев, в истории встреч можно найти разгром «сливочных» имени Левандовского. Теперь «Боруссия» слабее, но схватка братьев Беллингемов может стать украшением Клубного чемпионата мира. Также оценим действия форварда Гирасси. Пока Мбаппе из «Реала» болел, гвинеец забивал голы в США . «Реал» фаворит, но немцы опасны.

5 июля, 04:00. «Палмейрас» – «Челси»

Никто не поймет вылет «Челси» даже после парочки сенсаций на первом этапе раунда плей-офф. Команда Марески мощнее, чем «Палмейрас». Но у бразильцев сейчас интересная ситуация в клубном футболе. Сразу несколько команд примерно одного уровня. Никого стабильного, ведь в любой момент очередного таланта, вроде вингера Эстевао, украдут богатые европейцы. Но достаточно угадать с главным тренером, чтобы порадовать публику. Будущий игрок «Челси» Эстевао сыграет против лондонцев, а ещё одним козырем «Палмейраса» является главный тренер. Абел Феррейра прекрасно понимает, что если пройдет Мареску, то автоматически получит серию интересных приглашений из Европы. Молодой португалец давно в Сан-Паулу, но это лишь начало его тренерского пути. Так что Палмеру не стоит зазнаваться. «Челси» замучил «Бенфику» в овертайме, но перед этим фаворит не реализовал много явных моментов. Мареска ждёт новичков в атаку, а у «Палмейраса» удачно выходил на замену нападающий Паулиньо. Скорее всего, «Челси» пройдет в полуфинал, но бразильцы легко создадут проблемы англичанам.

4 июля, 22:00. «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»

Матч «Интера» и «Манчестер Сити» мог оказаться более качественным продуктом для зрителей на трибунах и у экранов. Но магия раунда плей-офф убрала из сетки команды Киву и Гвардиолы. Поражения заслужены, как и победы бразильцев и саудовцев. Футболисты «Флуминенсе» не пропустили от Лаутаро и его напарников, а сами забили два мяча в ворота Зоммера. «Аль-Хиляль» отправил четыре гола в ворота Эдерсона, хотя допустил в ответ три десятка ударов «Манчестер Сити». Героем матча стал вратарь Буну. У «Флуминенсе» тоже опытный голкипер – 44-летний Фабио. Прелесть этого поединка в отсутствии фаворита. «Манчестер Сити» мощнее «Интера», невзирая на весь опыт итальянцев, а вот здесь тяжело предсказывать сюжет матча. От скучной ничьей с серией пенальти до новой перестрелки. У «Аль-Хиляля» много игроков с опытом выступлений в Европе, а у «Флуминенсе» хитрый тренер Ренато Гаушо. Опытный наставник давно в футболе, играл раньше за сборную Бразилии. В 62 года он проверит силы команды более молодого коллеги Симоне Индзаги. «Аль-Хиляль» неплох, но «Флуминенсе» тоже нужен полуфинал.

Полуфиналы и финал турнира